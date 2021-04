Autista di bus muore schiacciato dal proprio mezzo

VERONA - Un autista 59enne di un bus adibito al trasporto scolastico è morto a Malcesine (Verona) dopo essere rimasto schiacciato dal mezzo sul quale stava per iniziare il turno di lavoro.



Da una prima ricostruzione l'uomo, nel tentativo di salire a bordo per fermare il bus che aveva iniziato a muoversi, è rimasto schiacciato tra il mezzo e un albero di olivo.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Bardolino e da Verona per trainare e spostare l'autobus e liberare il corpo della vittima.



I sanitari del 118, arrivati con l'elisoccorso, hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo.



Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono affidate ai Carabinieri di Malcesine e agli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.