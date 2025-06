Austria, sparatoria a Graz: studente entra in una scuola e fa strage, almeno 10 morti

Almeno 10 persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta in una scuola a Graz, in Austria. L'autore della strage sarebbe uno studente che è entrato in due classi dell'istituto scolastico sparando all'impazzata. A riferirlo è il Kurier, citando fonti della polizia e parlando di possibile suicidio del giovane. Al momento i servizi di emergenza non possono stabilire con certezza se abbia agito da solo o con un complice.



La zona della scuola è stata messa in sicurezza. "La situazione è sicura. Non ci sono ulteriori pericoli", ha informato la polizia su X. L'istituto è stato evacuato, studenti e insegnanti sono stati condotti nei punti di raccolta.



"Con dolore apprendo della tragica notizia che vede coinvolta una scuola a Graz, in Austria, dove uno studente ha ucciso diverse persone e ferito delle altre, alcune di loro molto gravi - scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - La mia vicinanza e quella dell'intero Governo italiano va ai familiari delle vittime, unitamente a un pensiero che desidero rivolgere ai feriti e ai loro cari".



Cordoglio anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Esprimo il cordoglio mio e del Governo per la sparatoria in una scuola a Graz che ha provocato vari morti - scrive Tajani su X - La scuola dovrebbe essere un luogo di pace e confronto. La mia vicinanza alle famiglie delle vittime e al popolo austriaco".