Australian Open, Nadal trionfa: è record di titoli Slam

MONDO - Rafael Nadal trionfa per la seconda volta in carriera all'Australian Open, a 13 anni di distanza dal suo primo successo. Il 35enne spagnolo, numero 5 del mondo e sesta testa di serie, sconfigge in rimonta il 25enne russo Daniil Medvedev, numero 2 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5 dopo cinque ore e 24 minuti di partita. Per Nadal si tratta del 21° titolo del Grande Slam, uno in più dei suoi grandi rivali Roger Federer e Novak Djokovic.

"Questo torneo lo porterò per sempre nel cuore: ho vissuto tre settimane incredibili, e oggi uno dei giorni più emozionanti della mia carriera. E' incredibile pensare che solo 45 giorni fa pensavo di dover smettere", le parole di Nadal dopo la vittoria. "Prima di cominciare il torneo avrei detto che questo sarebbe stato il mio ultimo Australian Open: oggi non lo penso, dico solo che farò del mio meglio per tornare anche il prossimo anno", aggiunge il 35enne spagnolo durante la cerimonia di premiazione.

LA PARTITA - Avvio con grande equilibrio, come previsto. Nadal salva da campione due palle break nel terzo game e si porta avanti 2-1 dopo 20' di lotta. Nei due turni successivi però lo spagnolo cede a zero la battuta, lasciando a Medvedev i primi break del match e il set (6-2). Nel secondo parziale, il mancino di Manacor con una magia piazza un improvviso break che lo lancia 3-1. Il russo se lo riprende nel settimo gioco, cede ancora la battuta, annulla un set-point e trascina il rivale al tie-break. Qui Medvedev compie un capolavoro: sempre sotto per tutto il set sfrutta il primo vantaggio per chiudere e portarsi avanti due a zero. Nel terzo parziale, Nadal salva tre palle break consecutive e resta attaccato al match, prima delle zampata che lo manda a servire per il set: non sbaglia, chiude 6-4 e manda in delirio la Rod Laver Arena. Lo spagnolo salva subito due palle break, poi si avventa su un Medvedev acciaccato e nervoso per piazzare il break in apertura di quarto set. Il russo lo recupera immediatamente, ma va ancora in difficoltà in battuta: Nadal bissa il 6-4 e trascina il match al 5° set. Lo spagnolo strappa la battuta nel quinto game del set decisivo, ma quando va a servire per il titolo trema (5-5). Medvedev gli regala un'altra possibilità perdendo ancora la battuta e Nadal non sbaglia più: vince al 5° set dopo oltre 5 ore di lotta il suo 21° Slam, il secondo a Melbourne dopo 13 anni.