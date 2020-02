Aumentano gli investimenti per ville di lusso e dimore storiche in Italia

Chiunque si sia trovato a cercare di acquistare o vendere un immobile in Italia sa bene che questo mercato vive momenti alterni, che, come è facile intuire, vengono orientati in base alla crescita o alla decrescita di domanda ed offerta. Esiste, tuttavia, una sezione specifica del settore delle compravendite di case e appartamenti che invece continua a crescere dal punto di vista degli investimenti totali.

Una categoria sicuramente destinata ad un pubblico ben preciso, per cui l’immobile di lusso rappresenta anche un vero e proprio investimento, dato che questa specifica tipologia abitativa non corre gli stessi rischi di svalutazione delle altre.

All’interno di questo specifico settore del mercato immobiliare, si può constatare come nell’ultimo periodo la domanda stia aumentando per quel che riguarda le ville di lusso in vendita e le dimore storiche, che costituiscono un importante patrimonio del nostro territorio.

Qualunque sia la casa di prestigio su cui si è interessati a investire, in ogni caso, è sempre bene ricordare che per condurre trattative sicure e senza imprevisti conviene affidarsi a realtà professionali di grande esperienza.

Da questo punto di vista, Sotheby’s International Realty è un vero e proprio leader del settore degli immobili di lusso: un brand legato a quello della famosissima casa d’aste Sotheby’s, che opera in tutto il mondo con sedi distribuite equamente tra Stati Uniti, Europa, Russia, Cina e Giappone.

A ciò si aggiunga la capacità del team di operare all’interno dei singoli mercati locali in maniera oltremodo approfondita grazie alla collaborazione di broker che lavorano quotidianamente sul territorio.

Ville di lusso: le preferenze degli investitori

Le ville di lusso e le dimore storiche sono presenti in tutta la penisola, ma tra le zone che affascinano maggiormente gli investitori sicuramente ci sono i grandi laghi del nord Italia.

La richiesta, quindi, è molto alta anche per quello che riguarda il Lago Maggiore, equamente diviso tra le regioni italiane della Lombardia e del Piemonte ed il Canton Ticino in Svizzera. A tal proposito, Sotheby’s International Realty propone, tra le varie soluzioni, una villa risalente alla prima metà del Novecento di 2.000 metri quadri in località Omegna, caratterizzata da 10 camere, 8 bagni e la bellezza di 2.500 metri quadri di esterni con uno splendido campo da tennis fronte lago.

E ancora, in località Sacro, un palazzo storico risalente al Seicento, utilizzato come monastero e poi convertito in residenza privata. Una proprietà composta da ben 19 camere, 8 bagni e circondati da quasi 10.000 metri quadri di esterni che dominano il lago d’Orta, proprio nell’area limitrofa all’Isola San Giulio.

Per quello che riguarda il Lago di Como, invece, le proposte di Sotheby’s spaziano tra modernità e passato, con ville in stile hollywoodiano ed edifici realizzati alla fine dell’Ottocento. Una selezione volta a soddisfare tutti i tipi di preferenze dei compratori, insomma.

Per visionare nella sua interezza l’offerta di Italy Sotheby’s International Realty basta visitare il sito ufficiale, sempre aggiornato, www.italy-sothebysrealty.com. Il catalogo online è davvero molto ampio ed è possibile restringere il campo della propria ricerca inserendo ulteriori informazioni in base alle proprie preferenze: ad esempio si può indicare una località di riferimento, così come una metratura specifica o una particolare fascia di prezzo. Tutti gli annunci verranno quindi proposti in base a criteri quali rilevanza, ordine di inserimento o dimensioni.