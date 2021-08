Auguri a nonna Lucia per i suoi 107 anni

PONTE DI PIAVE - Grande festa oggi a Ponte di Piave per il compleanno da record di nonna Lucia che festeggia 107 anni. La signora Lucia Forner, ha ricevuto gli auguri affettuosi di tutta l’amministrazione comunale e della comunità.



“Nata in tempo di guerra, la signora Lucia ha anche patito gli orrori e le privazioni del secondo conflitto mondiale, ha attraversato con coraggio tutte le vicende del secolo passato ed ha assistito all’evoluzione della scienza, della tecnica, della medicina, i mutamenti sociali e di costume, scavallando nel nuovo millennio con il suo bagaglio di conoscenze e valori contadini”, racconta il sindaco Paola Roma.



“Valori che sono sono fondanti della nostra cultura perché capisaldi del vivere civile frutto della concretezza di una vita spesa per la famiglia, il lavoro duro e onesto, il rispetto per le istituzioni ed i precetti religiosi”.