Auguri a Adriano Panatta, icona del tennis italiano: compie 70 anni

TREVISO - L’icona del tennis italiano, Adriano Panatta, festeggia 70 anni. Il vincitore di dieci tornei del circuito maggiore in singolare, record per il tennis italiano, oltre a 18 titoli su 28 finali in doppio, tra cui gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros nel 1976 e la conquista della Coppa Davis, è stato ed è ancora un campione amato da tutti.



Panatta, romano di nascita è ormai un trevigiano d’adozione. Treviso infatti da sette anni è la sua città, dove vive, dove ha trovato l’amore, la compagna Anna Bonamigo e gli affari sempre legati al tennis.



Panatta infatti ha in progetto il recupero dell’ex centro sportivo Zambon, a San Lazzaro. Il nuovo club che coniuga sport e benessere e una scuola tennis, con otto campi, tra tennis e paddle, palestre, piscina e zona benessere con ristorante, dovrebbe essere pronto nel 2021.

Adriano Panatta e la compagna Anna Bonamigo

“Buon compleanno, Adriano! 70 primavere e non dimostrarle. Un buon compleanno all’uomo che ha scritto uno dei capitoli più importanti della storia del tennis italiano, e non soltanto per le indubbie qualità sportive, ma anche per la sua serietà, umanità e lealtà fuori dal campo. Un personaggio che abbiamo l’onore di aver adottato in Veneto, a Treviso, uno di quei campioni che resteranno negli annali internazionali del tennis”, il messaggio di auguri del governatore Luca Zaia.



“Recentemente ha confidato a un giornalista: ‘Penso di essere stata una brava persona, con tutti. Non ho sospesi. Non sono vendicativo, non serbo rancore. Ho avuto parecchie delusioni poi però scordo tutto: nomi, cognomi, motivo dei contrasti. Comunque ho una certezza: ho più amici che nemici’. Ecco: Adriano è così, e solo un grande personaggio può rispondere con questi accenti di serenità – prosegue Zaia -. Era cosi, Panatta, anche quando, con la vittoria su Pietrangeli nei campionati italiani disputati a Bologna nel 1970, quella che fu definita la ‘sfida assoluta’ che segnò lo spartiacque fra due generazioni di tennisti, corse ad abbracciare il più anziano rivale e rimase suo vero e sincero amico per sempre”.



“E’ stato un simbolo per tanti giovani che per decenni hanno frequentato come lui i centri estivi della Fit, con le sue vittorie ha indotto tanti ragazzi a prendere in mano la racchetta per la prima volta, grazie a lui si creò un importante vivaio di tennisti e di validissimi professionisti, i circoli si riempirono di praticanti. Adriano è ancora un esempio per i tanti ragazzi che si affidano alla sua esperienza di maestro e allenatore, perché la classicità del suo tennis è fatta di tecnica ma anche di rispetto degli avversari e delle regole. Se è vero che lo sport è maestro di vita, beh, Adriano è stato ed è davvero un maestro. Ancora tanti, cari, auguri!”.