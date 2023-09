Attraversano i binari e vengono travolti da un treno: morti quattro giovani

Ieri sera intorno alle 20:00 quattro ragazzi sono stati investiti da un treno regionale nei pressi di Montmeló, vicino Barcellona, morendo sul colpo.

Le vittime erano dirette al Festival Duro, un evento musicale annunciato come “il primo festival hard techno della Catalogna” e per arrivarci hanno attraversato i binari in un punto non autorizzato, in una curva a visibilità ridotta. Il sindaco di Montmeló, come riportato da Today.it, ha dichiarato ai media locali che i ragazzi “sarebbero andati al festival techno e hanno preso una scorciatoia”. Altri tre giovani sono rimasti lievemente feriti ed è stato uno di loro a chiamare i soccorsi.

Ancora in corso l’identificazione dei cadaveri da parte della polizia, ma secondo alcune fonti, come riferito al quotidiano La Vanguardia, si tratterebbe di tre ragazze e un ragazzo. I tre feriti sono invece stati trasportati all’ospedale Mollet del Vallès, dove gli è stata fornita assistenza psicologica, così come al macchinista alla guida del treno che ha travolto il gruppo.

Dopo l’incidente il convoglio è rimasto fermo sui binari con 170 passsegeri a bordo e solo verso le undici di sera l’autorità giudiziaria lo ha autorizzato a raggiungere la stazione più vicina così che i viaggiatori potessero proseguire il viaggio su un altro treno.