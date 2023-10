Attraversa la strada per mettere in salvo un gattino: 17enne travolta da un'auto

Nel nord-est del Brasile, una tragica vicenda ha scosso la piccola comunità di Jupi. La storia di Jacianny Maria da Silva, una giovane di 17 anni, ha toccato il cuore di chiunque l'abbia conosciuta o sentita raccontare.



Era una mattina come tante altre, quando Jacianny stava aspettando lo scuolabus. Tuttavia, il destino aveva in serbo per lei un compito eroico che avrebbe lasciato un'impronta indelebile nella memoria di tutti. Jacianny ha notato un piccolo gattino in difficoltà sul ciglio della strada, a rischio di essere coinvolto in un incidente stradale. Senza esitazione, la 17enne si è avvicinata al gattino per salvarlo da un destino potenzialmente tragico.

Mentre cercava di prendere in braccio il gatto e allontanarlo dal pericolo, un'auto in transito l’ha investita. Nonostante i soccorsi siano arrivati rapidamente, Jacianny non è sopravvissuta alle ferite riportate nell'incidente. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità di Jupi, lasciando tutti increduli e addolorati.