Attraversa i binari nonostante le sbarre fossero abbassate: muore travolto dal treno

LORIA - Era residente a Rossano Veneto (Vicenza) Romano Marini, l’uomo di 86 anni che ieri pomeriggio voleva oltrepassare il passaggio a livello con le sbarre abbassate. Con la bici in mano è transitato comunque nonostante il pericolo: è stato travolto e ucciso dal convoglio in transito.



L’uomo con sé non aveva i documenti e dunque in un primo tempo non era stato possibile capire chi fosse.



Dopo circa un paio d’ore gli agenti della Polfer sono riusciti a identificarlo e informare i familiari della tragedia. Viveva in via Castion a Rossano: Marini lascia la moglie e il figlio. Gravi ripercussioni per il traffico ferroviario lungo tutto il pomeriggio.

