Attori, registi, influencer: il Vittorio Veneto Film Festival si fa conoscere in tutta Italia

VITTORIO VENETO - 12.000 ragazzi partecipanti, ospiti di fama internazionale, un mese di proiezioni e incontri con professionisti del settore. E’ un’edizione da record, quella del Vittorio Veneto Film Festival, che dal 14 novembre al 12 dicembre 2022 ha portato il cinema internazionale e la città di Vittorio Veneto in centinaia di scuole da tutta Italia.

Elisa Marchesini, direttrice del Vvfilmf, e Manuele De Marco, vicedirettore, hanno lavorato da febbraio per questa edizione del festival, che per il 2022 ha ampliato pubblico e offerta, facendo diventare la kermesse un punto di riferimento per il settore in tutto il paese.



A raccontarci come è nato il festival, come è cresciuto e in che cosa consiste è Elisa Marchesini, professoressa trevigiana e vittoriese di adozione che nel 2009 ha dato vita al Vittorio Veneto Film Festival, insieme ad altri due docenti, la professoressa Merlo e il professor Ballotta. “Era il 2009 - racconta Marchesini - quando fondammo l’associazione 400 Colpi. Il festival internazionale di cinema per ragazzi è nato con lo scopo di creare un evento specifico per gli studenti e proporre laboratori dedicati allo studio delle nuove forme di espressione artistica. La prima edizione del festival, tenutasi nel 2010, era in presenza: si andava al cinema! Ed è rimasta così fino al 2018. Nel 2019 il festival è saltato e dal 2020 si tiene on line”.



Il festival viene trasmesso da Vittorio Veneto e i membri della giuria sono ragazzi tra gli otto e i venticinque anni, suddivisi in fasce d’età che rimandano al nome delle cime prealpine che circondano Vittorio Veneto: Sant’Augusta, che comprende i bambini tra gli 8 e i 10 anni, Monte Baldo, che annovera ragazzi tra gli 11 e i 13 anni,Monte Pizzoc, 14 e 15enni, Monte Visentin, giovani tra i 16 e i 25 anni. “La forma digitale dell’evento ha permesso a molte più scuole di partecipare, - spiega Marchesini - dai 4.000 ragazzi che si sono collegati nel 2020, ora siamo arrivati a 12.000. Partecipano dalla Puglia, dalla Campania, dalla Calabria, dal Lazio…e lo fanno in maniera reale, in quanto durante gli incontri con gli ospiti, gli studenti hanno la possibilità di fare domande, dire la propria. E in questo senso il web li aiuta: quando i film venivano proiettati al cinema si lasciava spazio alle domande ma erano pochissimi a volersi esporre pubblicamente. Ora, invece, il dibattito è più acceso”.



Il Vittorio Veneto Film Festival non ha perso nulla spostandosi dal cinema al web, anzi: “La logistica è più semplice, - ammette Marchesini - gli ospiti possono connettersi a distanza, non è necessario spostare intere classi. On line il festival è cresciuto, si è ampliato, rimanendo totalmente gratuito e dando la possibilità a chiunque di accreditarsi. Si è fatto conoscere e seguire anche da importanti nomi dello spettacolo e alcuni film e serie proposti sono stati poi acquisiti dalla Rai, da Netflix, da Amazon Prime Video”.



Alcuni esempi? Leo Da Vinci - Monalisa Mission, del regista Sergio Manfio, ha partecipato al vvfilmf nel 2020 e successivamente è stato acquisito ed è ora disponibile su Prime Video, NowTV e Tim Vision. La mia famiglia a soqquadro, regista di Max Nardari, ha vinto l’edizione 2020 del vvfilmf nella fascia Monte Baldo e poi è stato acquisito da Prime Video e trasmesso in prima serata sulla Rai. Anche L’età imperfetta, regista Ulisse Lendaro e La partita, di Francesco Canesecchi, che hanno partecipato nel 2020 al vvfilmf ricevendo menzioni speciali sono stati acquisiti rispettivamente dalla Rai e da Netflix. Tra i film dello scorso anno La squadra di Marco, regia di Julio Vincent Gambuto, che era stato proiettato in prima nazionale dal vvfilmfest, è stato acquistato ora dalla Rai, come Il diritto alla felicità di Claudio Rossi Massini. Disponbili ora su Prime Video sono Come Niente, regia di Davide Como, Pompano Boy, di Andrew Paul David e Free Liberi, regista Fabrizio Maria Cortese, tutti film che hanno partecipato al vvfilmf nel 2021.



Insomma, i fautori del festival di vedono lungo e anche quest’anno hanno portato nelle classi di tutta Italia prodotti che potrebbero interessare le principali piattaforme di streaming, che per i ragazzi sono orami l’unico luogo dove vedere i film.



Argomento toccato quest’anno è la salute mentale e su questo tema si basa la serie Netflix “Tutto chiede Salvezza”, di Francesco Bruni, tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli. “Francesco Bruni è uno degli ospiti noti che hanno partecipato al Festival, incontrando i migliaia di ragazzi partecipanti e rendendosi disponibili a rispondere alle loro domande - precisa Manuele De Marco - Inoltre sono stati organizzati incontri con altri personaggi molto conosciuti nel panorama cinematografico nazionale e internazionale: Clizia Fornasier, Nicole Rossi, Pietro Sermonti, Carlo Vanzina, Attilio Fontana, Camilla Filippi, tra gli altri”.



“I film che proponiamo parlano di ragazzi, delle loro problematiche, e vengono tutti proposti in lingua originale, con sottotitolazione e doppiaggio fatto da noi - continua De Marco -. Oltre ai professionisti del settore, ci sono tantissimi volontari che contribuiscono al nostro progetto: bambini e ragazzi dai 13 ai 22 anni, che si occupano delle traduzioni, del doppiaggio, della comunicazione social. Vengono nella nostra sede di via Roma, a Vittorio Veneto, ogni pomeriggio, prendendo parte a un laboratorio che li aiuta a crescere e a scoprire un mondo in continua evoluzione”.



Il Festival ha raggiunto il suo apice quest’anno, ma è in continua crescita: Elisa Marchesini e Manuele De Marco si sono già mossi per la prossima edizione e per ulteriori progetti. “Adesso stiamo lavorando per partecipare a un bando bando ministeriale con lo scopo di portare il cinema nelle scuole - annuncia Manuele - Abbiamo in progetto di creare un laboratorio con professionisti, registi, sceneggiatori, e insegnare ai ragazzi a creare, insieme agli esperti del settore, un cortometraggio itinerante in quattro luoghi d’Italia di cui uno, ovviamente, sarà Vittorio Veneto”.