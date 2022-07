Attività produttive e pandemia: rifiuti speciali in calo nel 2020 (- 4,5%)

RUBRICA AMBIENTE - Quasi 7 milioni di tonnellate in meno di rifiuti speciali nel 2020, anno della pandemia e del lockdown, con un calo del 4,5% rispetto all’anno precedente. Questo il dato più interessante del report annuale 2022 dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) presentato in Senato un paio di settimane fa.



Nonostante il calo significativo nel 2020 (-5,2%, oltre 3,5 milioni di tonnellate), il settore delle costruzioni si conferma quello che produce più rifiuti speciali (45,1% del totale), seguito dalle attività di gestione dei rifiuti e di risanamento ambientale (26,3%) e dalle attività manifatturiere (18,2% circa 26,7 milioni di tonnellate).



A diminuire di più sono i rifiuti non pericolosi (-4,6%), che rappresentano il 93,3% del totale di quelli speciali, mentre quelli pericolosi calano di circa 300 mila tonnellate (-3%). La produzione dei rifiuti speciali si concentra al Nord, dove il tessuto industriale è più sviluppato (56,9% del totale), soprattutto in Lombardia (21,6% di quelli prodotti a livello nazionale) e Veneto (11%). Qui è anche localizzata la metà dei 10.472 impianti, un quinto nella sola Lombardia (2106).



Pandemia da SARS-COV2 ed emergenza sanitaria hanno prodotto 232 mila tonnellate di rifiuti sanitari, la maggior parte pericolosi a rischio infettivo, con un incremento record del 16% nel 2020.



Monitorati dal Rapporto anche i flussi di rifiuti con maggiori criticità gestionali: amianto (Friuli Venezia Giulia la regione a produrne di più nel 2020), veicoli (-5,8% quelli trattati) e pneumatici fuori uso (-1,6% rispetto al 2019), fanghi di depurazione urbani e industriali (costanti nel 2020), rifiuti da costruzione e demolizione (dei quali quasi il 78% è avviato a recupero).





Geol Giuseppe Pomarico