Attira in una trappola la sua sosia trovata su Instagram e la uccide per inscenare la propria morte

GERMANIA - Per mesi ha cercato sui social una ragazza che le somigliasse: il suo piano era quello di ucciderla, metterle i propri documenti addosso, e far credere a tutti di essere morta. Così da emanciparsi dalla propria famiglia e cambiare vita. Ma la ragazza, una 23enne tedesco-irachena residente a Ingolstadt, in Germania, è stata arrestata nei giorni scorsi, dopo che le forze dell’ordine hanno ricostruito la vicenda nel dettaglio.

I fatti sono accaduti ad agosto, quando la 23enne e il suo fidanzato hanno attirato in una trappola la fashion blogger algerina Khadidja. I due hanno chiesto alla ragazza un appuntamento, con la scuola di acquistare dei prodotti di bellezza, e poi l’hanno brutalmente assassinata, lasciando il cadavere sfigurato in un’auto, con addosso i documenti della 23enne che aveva architettato il piano. Come riporta il Bild, le forze dell’ordine sono comunque riuscite a risalire alla vera identità della ragazza e i documenti della responsabile hanno solo aiutato le indagini. La coppia ora è in carcere e rischia l’ergastolo.