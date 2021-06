Atti persecutori contro l'ex compagna, arrestato 33enne

VERONA - Un uomo di 33 anni residente a Zevio (Verona), è stato arrestato dai Carabinieri di Colognola ai Colli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Verona, perché ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna.



La donna, da qualche mese, aveva deciso di interrompere la loro relazione sentimentale; nonostante la denuncia sporta nei suoi confronti, la scorsa settimana l'uomo aveva deciso di raggiungerla nuovamente presso il suo domicilio, rendendosi protagonista dell'ennesimo episodio di stalking, tentando di guadagnare l'accesso nella sua abitazione.



Una serie di comportamenti, consistiti in minacce, molestie, pedinamenti e lesioni, reiterati nel tempo, che hanno fatto scaturire il provvedimento restrittivo.