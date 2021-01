Atti persecutori contro l'ex compagna, 80enne in carcere

VICENZA - Un vicentino di 80 anni è finito in carcere per atti persecutori nei confronti della ex compagna.



Il provvedimento si ricollega ai fatti accaduti nell'aprile scorso a Costabissara (Vicenza). L'anziano aveva offeso e minacciato di morte la donna, al punto da costringerla a stare rinchiusa in casa.



E' accusato anche di aver appiccato il fuoco al cancello dell'abitazione dell'attuale compagno della donna.



Dopo tre mesi di carcere, è rimasto per un periodo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, poi commutato in divieto di avvicinamento e obbligo di firma.



Fermato ad un posto di controllo della polizia locale, l'anziano ha rivolto nuovamente gravi minacce nei confronti dell'ex, dicendo che la questione non era ancora chiusa.