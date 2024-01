Atti osceni davanti a bambino, arrestato e condannato

VERONA - Rapina, corruzione di minorenne, furto, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale sono i reati contestati a quattro persone arrestate dalle Volanti della Questura di Verona. Altri otto sono stati denunciati per furto, detenzione di sostanze stupefacenti, porto di armi e oggetti atti a offendere e violazione delle norme sull'immigrazione clandestina.

I quattro arrestati sono tutti stranieri, tra cui un cittadino indiano di 43 anni, arrestato per corruzione di minorenne. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione che l'uomo teneva condotte moleste e di autoerotismo davanti alla clientela di un locale, in particolare verso una famiglia con un bambino di quattro anni. L'uomo, già noto per altri episodi di aggressione nei confronti di personale sanitario, oltre che pregiudicato per lesioni personali, detenzione di sostanze stupefacenti e porto di atti oggetti ad offendere, è stato condannato, con rito direttissimo, a 8 mesi di reclusione con pena sospesa.