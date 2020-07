Attesa per il maltempo nella Marca: grandine sul Montello

TREVISO - Dopo l’allerta meteo di questi giorni per temporali e grandine, emessa dalla Regione Veneto, i cittadini della provincia di Treviso sono con il fiato in sospeso. Al momento i rovesci temporaleschi e la grandine si sono abbattuti nell’area del Montello e a Montebelluna, fortunatamente non sono stati registrati gravi danni alla colture ed auto. I chicchi di gradine, caduti nelle scorse ore con la pioggia, erano di medio grandi dimensioni. In questi minuti il cielo dell’opitergino mottense si sta oscurando, mentre il sole splende ancora a Treviso. Il maltempo potrebbe abbatersi nella Marca fino alla tarda serata di oggi.