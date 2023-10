Atterrati a Verona da Tel Aviv 183 italiani

VERONA - Sono atterrati martedì sera all'aeroporto Valerio Catullo di Verona con un volo Neos proveniente da Tel Aviv 183 italiani che si trovavano in Israele, soprattutto a Gerusalemme. A bordo anche un gruppo di 38 pellegrini di Peschiera del Garda che stava effettuando un viaggio in Terrasanta. Erano stati loro tra i primi a dare l'allarme sull'aggravarsi della situazione.



"È stato un incubo, però ora sia qui". Lo dice uno dei 183 italiani rientrati. "Avevamo avuto un volo della Farnesina che doveva partire ieri alle 4 - racconta - che si pensava cancellato, poi rimandato. Insomma siamo qui per miracolo". Il giovane passeggero racconta di aver dovuto fare un viaggio in treno per arrivare in aeroporto "e ad un certo punto ci siamo trovati tutti per terra e non sapevamo cosa fare. C'è stato un momento in cui ho perso veramente la speranza di farcela". Parla anche Giovanni Apolinario, uno dei 38 partecipanti alla comitiva di pellegrini. Era in viaggio con la moglie Cristiane Furioni. "Siamo grati a tutti - dice commosso - per la gioia di poter stare di nuovo in Italia".

