Atterraggio errato di parà Usa, ricoverato in ospedale 

MANIAGO (PORDENONE) - Un paracadutista americano, di 27 anni, è rimasto ferito durante un'esercitazione in corso di svolgimento da parte del 173rd Airborne Brigade, unità dell'United States Army con base alla Caserma Ederle di Vicenza. L'addestramento prevedeva come target la zona del Dandolo di Maniago (Pordenone), area da anni utilizzata dai militari americani per questo tipo di attività.

Secondo una ricostruzione, attorno alle 13.30 il parà è caduto pesantemente nella fase di atterraggio, nei pressi della ex strada provinciale 27, Vivarina. Il giovane è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario, inviato dalla centrale Sores Fvg e trasferito, in codice giallo, in ambulanza, all'ospedale di Pordenone: le sue condizioni non sarebbero gravi.