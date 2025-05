Atterraggio d'emergenza in strada per un aereo da turismo

PADOVA - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Padova, nel quartiere Paltana, dove un aereo da turismo Piper PA-28 è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in via Madonnina. A bordo vi erano quattro persone, tutte uscite miracolosamente illese dall’incidente.



Durante la manovra, il velivolo ha urtato le chiome di alcuni alberi e ha tranciato cavi elettrici, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né tra gli occupanti né tra i residenti della zona. L’atterraggio è avvenuto in un’area verde, non distante da edifici residenziali, suscitando momenti di forte tensione tra i presenti.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Padova, che hanno messo in sicurezza il velivolo e l’area circostante. Il personale sanitario del Suem 118 ha prestato assistenza ai passeggeri e al pilota, verificando che nessuno necessitava di ricovero ospedaliero.

A supporto delle operazioni sono arrivati anche la Polizia di Stato e i tecnici dell’ente aeroportuale, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause dell’atterraggio non programmato. Le operazioni di messa in sicurezza e accertamento si sono protratte per diverse ore per garantire la totale sicurezza dell’area.