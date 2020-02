"Attenzione, qui trovate bocconi avvelenati per cani e gatti"

MONTEBELLUNA – Dopo il caso di Caerano di San Marco dove sono morti diversi animali d’affezione ora anche nella vicina Montebelluna è a rischio l’incolumità di cani e gatti. Un residente del centro ha infatti trovato delle esca avvelenate nei giardini presso il palazzetto Legrenzi in centro città e per mettere in guardia tutti ha pensato bene di affiggere degli avvisi sugli alberi.



“Attenzione. Trovati bocconi avvelenati per cani/gatti in questa zona. Prestate attenzione quanto portate a spasso il vostro cane. Purtroppo, al mondo esistono anche i vigliacchi!”: si legge sui cartelli che alla luce di quanto già accaduto altrove sono un’ottima idea. A Caerano infatti, malgrado l’attenzione delle istituzioni i tempi per bonificare e mettere in sicurezza il parco dove hanno trovato la morte tanti animali sono stati lunghi perché le procedure non sono così immediate. Naturalmente ciò non toglie che le autorità vadano informate.