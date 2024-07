Attentato a Trump, cecchino spara e ferisce l'ex presidente - VIDEO

STATI UNITI - Attentato a Donald Trump. L'ex presidente, durante un comizio in Pennsylvania, è stato colpito da un cecchino che ha aperto il fuoco da posizione elevata. Trump è stato lievemente ferito ad un orecchio e ha ricevuto cure in ospedale. Una persona, tra il pubblico, è rimasta uccisa. Ci sarebbero due feriti. L'attentatore, secondo i media americani, è stato ucciso.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T — Acyn (@Acyn) July 13, 2024 ”

Il tycoon è stato subito circondato dal Secret service e si è rialzato, sanguinante. Una volta in piedi, Trump ha alzato il pugno. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari. "Mi hanno perforato la parte superiore dell'orecchio, incredibile che accada negli Usa", ha commentato l'ex presidente Usa sul suo social Truth. Circa una decina i colpi uditi. Uno spettatore è morto e altri due sono feriti. L'attentatore è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Era in mimetica a meno di 150 metri dal palco.

"Solidarietà e auguri di pronta guarigione" dalla premier Meloni. "Lottiamo, lottiamo", ha detto l'ex presidente poco dopo essere stato ferito. "Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Non c'è posto per la violenza in America", ha commentato Biden. Il presidente sente il tycoon e torna subito alla Casa Bianca. "Ho parlato al telefono con mio padre ed è di ottimo umore", afferma Trump Jr. Il senatore Vance accusa "la retorica di Biden".



L'attentatore ucciso da un cecchino del Secret Service. Era in mimetica a meno di 150 metri dal palco

L'uomo che da un tetto ha sparato con un fucile in stile Ar sul comizio di Donald Trump è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Lo riferiscono alcuni media Usa.

Un video pubblicato sui social media mostra il corpo di una persona in mimetica grigia che giace immobile sul tetto di un edificio alla Agr International Inc., un'azienda manifatturiera di imbottigliamento appena a nord dell'area del Butler Farm Show dove si è tenuto il comizio. Chi ha sparato è riuscito ad avvicinarsi sorprendentemente al palco dove stava parlando l'ex presidente Usa. Secondo alcuni giornalisti, il tetto su cui si era appostato era a meno di 150 metri dal palco, una distanza dalla quale un tiratore decente avrebbe potuto ragionevolmente colpire un bersaglio di dimensioni umane.

Trump says “wait” and pumps his fist toward the crowd in a show of strength as blood pours down his face after being shot at

pic.twitter.com/VFzZt7Pwl8 — Savanah Hernandez (@sav_says_) July 13, 2024 ”

Biden torna subito alla Casa Bianca, ha parlato con Trump

Joe Biden ha parlato con il suo rivale presidenziale Donald Trump, rimasto ferito in una sparatoria durante un suo comizio. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente americano ha sentito anche con il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, e il sindaco di Butler, Bob Dandoy, dove è avvenuta la sparatoria. Biden torna intanto immediatamente alla Casa Bianca dopo quanto accaduto: è in partenza dalla sua residenza di Rehoboth Beach, in Delaware, e arriverà a Washington poco dopo la mezzanotte ora locale.

Testimoni: avvertito la polizia della presenza di un cecchino

Testimoni avrebbero cercato "disperatamente" di avvertire la polizia della presenza di un cecchino armato di fucile armato sul tetto istanti prima dell'attacco a Donald Trump. Lo riferisce la Bbc.

"Si vedeva chiaramente con un fucile in mano", ha detto un testimone sostenendo di aver avvertito la polizia che, secondo il suo racconto, "non aveva idea di cosa stesse succedendo".

Il senatore Vance: attentato a Trump causato dalla retorica di Biden

"Quello di oggi non è solo un incidente isolato. La premessa della campagna di Biden è che il presidente Donald Trump è un fascista autoritario che deve essere fermato a tutti i costi. Quella retorica ha portato direttamente al tentato assassinio del presidente Trump". Lo scrive su X il senatore dell'Ohio J.D. Vance, uno dei papabili per la vice presidenza del tycoon.

Trump: mi hanno perforato la parte superiore dell'orecchio, incredibile che accada negli Usa

"Mi hanno sparato un proiettile che mi ha perforato la parte superiore dell'orecchio destro". Lo ha detto Donald Trump sul suo social media Trutch dopo l'attacco. "E' incredibile che un atto del genere avvenga negli Usa", ha aggiunto

Procuratore: l'attentatore di Trump ha sparato da un tetto

Il procuratore della Contea di Butler, Richard Goldinger, ha detto che l'attentatore del comizio di Donald Trump si trovava sul tetto di un edificio adiacente, fuori dall'area dell'evento. "Era necessario un fucile per compiere l'attentato perchè era a diverse centinaia di metri di distanza", ha detto il procuratore.

Donald Trump Jr: ho parlato a mio padre, è di ottimo umore

"Ho appena parlato al telefono con mio padre ed è di ottimo umore. Non smetterà mai di combattere per salvare l'America, qualunque cosa la sinistra radicale gli lancerà contro". Così Donald Trump Jr ha parlato dopo aver parlato con suo padre. Lo scrive il Guardian.

Biden: non c'è posto per la violenza in America

"Io e Jill siamo grati al Secret Service per averlo portato in salvo. Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un'unica nazione per condannarla": così Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo l'attentato a Donald Trump.

Biden: grato di sapere che Trump è salvo e sta bene

"Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Prego per lui, la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti alla manifestazione, in attesa di ulteriori informazioni": così Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca.

Trump dopo essere stato ferito: 'Lottiamo, lottiamo'

"Lottiamo, lottiamo, lottiamo". Queste sono state le parole di Donald Trump dopo essere stato ferito ad un comizio in Pennsylvania, mentre il Secret Service lo stava portando via dal palco.

Meloni: auguri a Trump, ora prevalga il dialogo sull'odio

"Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti DonaldTrump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l'auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza". Lo scrive sui social la premier italiana Giorgia Meloni.