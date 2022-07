Attentato a Shinzo Abe, morto l'ex premier giapponese

MONDO - E' morto l'ex premier giapponese Shinzo Abe, ferito in un attentato questa mattina da due colpi d'arma da fuoco durante un comizio elettorale a Nara. La notizia è stata confermata, ha reso noto l'emittente pubblica Nhk. Abe è stato premier da dicembre 2012 a settembre 2020, diventando così il primo ministro più longevo del Paese. Da subito le condizioni dell'ex premier erano sembrate critiche, aveva spiegato il Premier giapponese Fumio Kishida rispondendo alle domande dei cronisti.

"Al momento, i medici stanno facendo il possibile. Spero e prego che l'ex Premier sopravviva", aveva aggiunto. L'attacco, ha detto ancora, "non può essere tollerato". Si è trattato di un atto "barbaro", ha aggiunto. Secondo quanto scrive la Bbc, il suo assalitore è stato arrestato: la polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore con l'accusa di tentato omicidio, si tratta di un ex militare di 42 anni. L'uomo avrebbe confessato: ha detto alla polizia che era frustrato da Shinzo Abe e per questo voleva ucciderlo.

"Con il proposito di non arrendersi mai alla violenza, domani continueremo la campagna elettorale", ha poi detto Kishida, in dichiarazioni riportate dalla Bbc, dopo la condanna dell'attacco costato la vita a Shinzo Abe. "Dobbiamo garantire che elezioni libere e giuste si svolgano in sicurezza e - ha affermato Kishida - non dobbiamo permettere che questo incidente abbia un impatto sull'amministrazione quotidiana". Domenica sono previste le elezioni per la Camera alta del Parlamento, la Camera dei consiglieri. La campagna elettorale è iniziata il 22 giugno. Kishida era nella prefettura di Yamagata ed è rientrato a Tokyo subito dopo la notizia dell'attacco contro Shinzo Abe a Nara.