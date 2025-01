Attacco a Tel Aviv: accoltellamento in centro, aggressore ucciso - VIDEO

TEL AVIV (ISRAELE) - Paura questo pomeriggio a Tel Aviv, in via Levontin, dove un uomo armato di coltello ha ferito diverse persone prima di essere neutralizzato da un cittadino armato. Tra i feriti c’è un uomo di 30 anni in gravi condizioni, attualmente ricoverato. Il servizio di emergenza Magen David Adom ha confermato che il ferito più grave è stato accoltellato e non colpito da arma da fuoco, smentendo le prime ipotesi che parlavano di una sparatoria. La polizia israeliana ha dichiarato che sta trattando l’incidente come un possibile attacco terroristico. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie e mezzi di soccorso, mentre un elicottero sta sorvolando la zona per escludere la presenza di complici.

Secondo i media locali, l’aggressore è stato ucciso sul luogo dell’attacco. Video e immagini della scena sono stati immediatamente diffusi, mostrando i soccorsi in azione. L’incidente si è verificato alla vigilia della tregua tra Israele e Hamas, aumentando le tensioni in un momento già critico per la sicurezza del Paese.