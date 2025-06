Attacco Iran a basi USA in Qatar e Iraq: escalation e tensione in Medio Oriente

IRAN - Le tensioni in Medio Oriente hanno raggiunto un nuovo apice nella notte tra domenica e lunedì, quando le forze armate iraniane e i Pasdaran hanno lanciato una serie di missili contro le principali basi militari statunitensi nella regione. Nel mirino, in particolare, la base di Al Ubeid in Qatar – la più grande installazione USA nell’area, sede avanzata del Central Command – e la base di Ayn al-Asad in Iraq.



Secondo fonti internazionali, almeno 10 missili sono stati lanciati verso Al Ubeid, con esplosioni udite anche nei pressi di Doha. Le autorità del Qatar hanno risposto chiudendo temporaneamente lo spazio aereo per motivi di sicurezza. Gli Stati Uniti, intanto, stanno monitorando la situazione dalla Situation Room della Casa Bianca, dove il Segretario alla Difesa e il Capo di Stato Maggiore sono riuniti in emergenza.



L’attacco iraniano arriva come risposta ai recenti raid congiunti USA-Israele contro siti nucleari e missilistici in Iran, che secondo il presidente Trump avrebbero “annientato” le capacità nucleari di Teheran. Il clima resta tesissimo: la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha promesso che la “punizione continuerà” contro Israele, mentre il comandante supremo delle forze armate iraniane ha dichiarato che gli Stati Uniti sono ormai “entrati in guerra”.



Israele, dal canto suo, ha colpito obiettivi strategici nel cuore di Teheran, tra cui il carcere di Evin, il quartier generale dei Basij e siti militari e di intelligence. Più di 50 caccia israeliani sono stati impegnati nei raid, che hanno causato la distruzione di infrastrutture e la morte di numerosi membri dei Pasdaran. Le sirene d’allarme sono risuonate anche in Israele, con missili lanciati da Teheran verso Gerusalemme, Tel Aviv e le aree vicine alla Striscia di Gaza.



Nel frattempo, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha chiesto un cessate il fuoco per consentire le ispezioni nei siti nucleari iraniani, mentre il Parlamento di Teheran valuta la sospensione della collaborazione con l’Aiea stessa.

La situazione resta estremamente fluida e rischia di sfociare in un conflitto regionale su larga scala, mentre sia Washington che Tel Aviv puntano a massimizzare l’impatto militare e a concludere rapidamente le operazioni. Tuttavia, molto dipenderà dalla risposta dell’Iran e dalla capacità della diplomazia internazionale di riportare la calma.