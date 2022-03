Attacco hacker: Fs, disservizi oggi dovuti ad attività controllo 

VENEZIA - Restano attivi solo parzialmente o a singhiozzo i sistemi informativi in diverse stazioni italiane, dopo l'attacco hacker subito ieri. Le cause della persistenza di alcuni disservizi (problemi ai tabelloni orari o biglietterie automatiche fuori uso) segnalati in alcune città, a quanto si apprende da Rfi e Trenitalia, sarebbero dovute ad un'attività di controllo e di progressiva riattivazione di alcuni dei sistemi che ieri erano stati disattivati in via cautelativa, per prevenire l'ulteriore diffondersi del virus informatico.

La progressiva riattivazione, che necessita di tempi tecnici prestabiliti per garantire che avvenga in sicurezza e con tutte le cautele necessarie, dovrebbe quindi avvenire gradualmente nell'arco delle prossime ore. Come ieri, la circolazione dei treni passeggeri sta procedendo regolarmente così come i sistemi di vendita dei biglietti online.

