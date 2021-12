Attacco hacker, chiusi oggi i punti prelievo

PADOVA - Ancora problemi informatici causati dagli hacker, tutti i punti prelievo dell'Ulss 6 Euganea a partire da oggi, giovedì 9 dicembre.



Lo segnala la stessa azienda sanitaria locale: "Per urgenze, gli assistiti possono rivolgersi all'Azienda Ospedaliera di Padova (Via San Massimo o Ospedale S. Antonio) o ai laboratori privati accreditati".

L'Ulss 6 Euganea conta in tutto il territorio 48 punti prelievo, in cui è solitamente possibile effettuare prelievi del sangue e tamponi colturali oltre a consegnare campioni per analisi di feci e urine.