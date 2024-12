Attacco a Gerusalemme, spari contro bus: morto bimbo di 10 anni

ISRAELE - Un bambino di 10 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un attacco terroristico che ieri sera ha preso di mira un autobus partito da Beitar Illit e diretto a Gerusalemme. Nella sparatoria sono rimaste ferite altre tre persone che non sarebbero in pericolo di vita. Il ragazzino, riferisce il Time of Israel, è stato portato in condizioni critiche all'ospedale Hadassah di Ein Kerem, nella vicina Gerusalemme, dove i dottori ne hanno dichiarato la morte questa mattina. In seguito è stato identificato come Yehoshua Aharon Tuvia Simha dell'insediamento di Beitar Illit.



Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane, l'autobus è stato colpito dall'uomo armato a un incrocio nei pressi della città palestinese di al-Khader, prima di fuggire a bordo di una Bmw verso Hebron. Il terrorista è ancora in libertà.



Risoluzione Onu per il cessate il fuoco a Gaza



L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato e incondizionato a Gaza. La risoluzione, adottata tra gli applausi con 158 voti favorevoli, 9 contrari e 13 astensioni, chiede "un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente" e "il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi", simile al testo bloccato qualche settimana fa in Consiglio di Sicurezza da un veto americano. Katz a Austin: "Vicini ad accordo per rilascio tutti ostaggi" Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha detto al capo del Pentagono Lloyd Austin che ''in questo momento c'è la possibilità di arrivare a un accordo che consenta, si spera, il rilascio di tutti gli ostaggi'' ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. E, tra questi, ''anche degli ostaggi americani''.



Raid Idf su Gaza, 9 civili uccisi



Nove civili palestinesi, tra cui la giornalista Iman Al-Shanti e suo figlio Bilal, sono stati uccisi in una serie di raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa Wafa spiegando che cinque civili, tra cui la giornalista e suo figlio, sono stati uccisi in un raid aereo che ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza City. Un civile è stato poi ucciso nel campo sfollati di al-Maghazi e un'altra vittima è stata registrata a est di Deir al-Balah. Altri due cittadini sono stati uccisi nella zona di al-Mawasi a ovest di Rafah.