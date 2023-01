Attacco con coltello sul treno: 2 morti

GERMANIA - Due persone sono rimaste uccise e sette ferite in un attacco con il coltello a bordo di un treno tra Kiel ed Amburgo. Lo ha confermato alla Dpa la ministra dell'Interno, Sabine Sütterlin-Waack. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, un uomo ha attaccato i passeggeri poco prima delle 15, prima che il treno arrivasse nella stazione di Brokstedt nella regione dello Schleswig-Holstein.

Gli agenti intervenuti all'arrivo in stazione del piccolo centro a circa 60 chilometri a nord di Amburgo, hanno arrestato l'assalitore. A finire in manette è stato un 33enne palestinese come ha reso noto la ministra dell'Interno del land dello Schleswig-Holstein, Sabine Suetterlin-Waack, mentre fonti delle forze dell'ordine locali hanno fatto sapere che l'uomo - identificato in Ibrahim Alamadhoun - non era noto in precedenza alle autorità per comportamenti estremistici e probabilmente soffre di problemi mentali. Il sospetto è stato consegnato alla polizia, dopo essere stato immobilizzato dai passeggeri. L'uomo è rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito in ospedale.