Attacco con coltello in Baviera, 2 morti: uno è un bimbo

GERMANIA - Due persone sono morte in seguito a un attacco con coltello in Baviera, nel Park Schöntal a Aschaffenburg, nella Bassa Franconia vicino al confine con l'Assia. Ci sono anche diversi feriti gravi. Delle due vittime una è un bambino, ha riferito la polizia tedesca che inizialmente aveva parlato di tre adulti e un bambino feriti. Le forze dell'ordine, precisa Bild, hanno annunciato che un uomo è stato "preso in custodia" e non ci sarebbero altri aggressori.

Si tratterebbe di un afghano di 28 anni, fermato vicino alla scena del crimine. Inizialmente si era parlato di due fermi. Il traffico ferroviario alla stazione sud è stato bloccato perché il sospettato avrebbe tentato di fuggire attraversando i binari. Il parco Schöntal, che si estende su nove ettari, è stato delimitato su un'ampia area.