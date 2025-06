Attacco col coltello in autobus: un morto e due feriti

ANVERSA (BELGIO) - Lunedì pomeriggio un grave episodio di violenza è avvenuto su un autobus della linea 36 a Anversa, in Belgio. Un uomo di 76 anni è stato ucciso a coltellate, mentre altre due persone, tra cui l’autista, sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale.

L’aggressore, un uomo di 38 anni, è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine giunte sul posto poco dopo l’attacco, avvenuto intorno alle 14:35 nei pressi della fermata Iglo. Secondo la polizia locale, la vittima è stata colpita mortalmente alla gola ed è considerata una vittima casuale.



La linea 36 è già nota per episodi di violenza e vandalismo, con precedenti aggressioni ai danni degli autisti e attacchi ai mezzi pubblici, incluso un episodio con una pistola ad aria compressa lo scorso anno.



La società di trasporti De Lijn sta valutando insieme all’operatore della linea le misure da adottare per garantire la sicurezza dei passeggeri, in attesa degli esiti delle indagini condotte dalla polizia e dalla procura.