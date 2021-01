Ats riapre i propri sportelli a Riese Pio X

RIESE PIO X - In un Veneto che si prepara ad entrare nella zona arancione, vi sono per fortuna alcuni segnali di ritorno alla normalità. Come nel caso del comune di Riese Pio X, dove da lunedì 11 gennaio riapriranno gli sportelli dell’Alto Trevigiano Servizi, in via Callalta, prima del cimitero giungendo dal centro.



Gli sportelli erano stati chiusi a marzo 2020 per consentire i lavori di ammodernamento, con l’installazione di nuovi arredi e di nuovi impianti per la climatizzazione e il ricambio d’aria, particolarmente importanti in periodo di pandemia da Covid-19. Sebbene per accedere agli sportelli non sia necessario prendere appuntamento, dall’azienda raccomandano il rispetto delle norme anti-contagio, come il distanziamento personale, l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani. Anche per tale motivo, è vivamente consigliato l’utilizzo dei servizi telematici offerti dall’azienda.



«Iniziamo il 2021 con un servizio che torna utile ai cittadini – commenta l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian – L’ammodernamento degli sportelli era un intervento necessario per offrire un migliore servizio ai nostri utenti». Il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, aggiunge: «Siamo soddisfatti della collaborazione con Ats che ha permesso la riapertura di un servizio che va a beneficio di tutta la cittadinanza».



Gli sportelli Ats di Riese saranno aperti tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13 e mercoledì anche il pomeriggio, dalle 14:30 alle 18. Per quanto riguarda gli altri sportelli di Ats nel territorio, rimarranno ancora chiusi quelli di Pieve di Soligo, Castelfranco Veneto e Pieve del Grappa.