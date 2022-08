Atletica, weekend in pista con i Provinciali Cadetti

SAN VENDEMIANO - SAN BIAGIO – L’atletica trevigiana torna in pista: nel fine settimana, a San Vendemiano e San Biagio di Callalta, si svolgeranno i campionati provinciali cadetti, manifestazione che segna la ripresa dell’attività agonistica dopo la tradizionale pausa di mezza estate. Trentadue i titoli provinciali individuali in palio nelle due giornate di gara.

I primi 16 allori saranno assegnati sabato 27 agosto sulla rinnovata pista di San Vendemiano, mentre per i restanti 16 titoli la sfida si sposterà sul campo di San Biagio di Callalta, dove domenica 28 agosto calerà il sipario sulla doppia manifestazione.

Entrambe le giornate, organizzate rispettivamente dalle società Atl-Etica San Vendemiano e Atletica San Biagio, inizieranno alle 18. Per l’atletica trevigiana scatterà così l’ideale marcia di avvicinamento ai campionati italiani individuali e per regioni cadetti che quest’anno si terranno in Veneto, a Caorle, l’1 e il 2 ottobre. Tappa intermedia, la rassegna regionale di categoria, in programma il 17 e 18 settembre a Mestre.