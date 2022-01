Atletica, weekend di appuntamenti indoor e cross

PADOVA - Inizia la stagione dell’atletica. Nel weekend, sabato 8 e domenica 9 gennaio, si gareggia al Palaindoor di Padova e sui prati di Galliera Veneta.



Sabato 8 e domenica 9 gennaio, al Palaindoor di Padova, organizzate dal Comitato regionale della Fidal, manifestazioni indoor open. Il primo weekend di gare nell’impianto coperto della Città del Santo prevede tre manifestazioni: sabato pomeriggio (con inizio alle 14.30), domenica mattina (via alle 10.15) e domenica pomeriggio (prime gare alle 14.15). Oltre 800 complessivamente gli iscritti. Triplice impegno, concentrato nella giornata di domenica, per l’azzurra Ottavia Cestonaro (Carabinieri) attesa da 60 ostacoli, alto e peso. Sempre domenica, in mattinata, riflettori puntati sui 5000 metri di marcia per la presenza dell’azzurro Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia).

Sabato, negli 800, bella sfida invece tra l’ex tricolore Enrico Brazzale (Atl. Vicentina), Jacopo Peron (Varese Atletica Asd) e gli azzurrini degli Europei under 20 di Tallinn, Giovanni Lazzaro (al debutto con la maglia padovana di Assindustria Sport) e Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana): per entrambi, dopo i successi nella categoria allievi, si tratta della prima gara tra gli juniores. ISCRITTI – MODALITA’ DI ACCESSO AL PALAINDOOR



Domenica 9 gennaio, a Galliera Veneta (Padova), organizzato dall’Atletica Galliera (Renato Sgarbossa, tel. 391-563155), 10° Cross “Villa Imperiale”. Galliera Veneta, a partire dalle 9.15, ospita l’appuntamento inaugurale della stagione regionale della corsa campestre. La manifestazione coincide con la prima prova del campionato regionale assoluto di società, con la prima prova del campionato regionale promozionale di società e con il campionato regionale individuale per le categorie master. Il 7° memorial “Efrem De Poli”, a ricordo del dirigente che all’inizio degli anni ’90 fu anche presidente del Comitato regionale della Fidal, premierà la 1^ società classificata nella combinata ragazzi e cadetti. Circa 900 gli iscritti. Nella gara assoluta maschile (10 km) annunciati Massimo Guerra (Atl. Vicentina), Paolo Zanatta e Simone Gobbo (Trevisatletica), Giacomo Esposito e Daniele Caruso (Atl. San Biagio), i giovani Nicolò Bedini e Andrea Mason (Silca Ultralite Vittorio Veneto). Tra le donne (8 km) da seguire Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano), Sonia Lopes (Boscaini Runners), Anna Zilio (Team KM Sport), Eleonora Lot e l’ex azzurra Michela Zanatta (Atl. Ponzano). Dopo Galliera Veneta, il cross regionale farà tappa a Vittorio Veneto (23 gennaio), Grumolo delle Abbadesse (12 e 13 febbraio) e Borgo Valbelluna (27 febbraio). Nell’ambito di queste quattro manifestazioni saranno assegnati i titoli regionali assoluto, promozionale e master di società e gli allori veneti individuali. Le manifestazioni di Vittorio Veneto e Grumolo delle Abbadesse coincideranno inoltre con le due prove di qualificazione alla finale dei campionati italiani assoluti di società.



NO STADIA – Dieci appuntamenti per assegnare i titoli regionali individuali 2022 nelle specialità no stadia. I campionati si svolgeranno nell’arco di circa sette mesi, tra marzo e ottobre, alternando la corsa su strada, la corsa in ambiente naturale e il nordic walking. “L’elaborazione del calendario ha richiesto un certo impegno - commenta il consigliere regionale della Fidal, Mattia Picello, in rappresentanza della commissione no stadia - ma siamo molto soddisfatti perché per la prima volta siamo riusciti nell’intento di fornire già ad inizio stagione le date di tutti i campionati: era un obiettivo e l’abbiamo realizzato”. Questo il calendario dei campionati regionali individuali no stadia 2022.

CORSA SU STRADA. 27 marzo: campionato regionale giovanile, San Biagio di Callalta (Treviso). 3 aprile: campionato regionale juniores, promesse, assoluto e master di mezza maratona, Dolo (Venezia).

24 aprile: campionato regionale promesse, assoluto e master di maratona, Padova. 25 giugno: campionato regionale master dei 5 km, Vicenza. 2 ottobre: campionato regionale juniores, promesse, seniores e master dei 10 km, Arzignano (Vicenza). CORSA IN

AMBIENTE NATURALE. 24 aprile: campionato triveneto juniores, promesse, assoluto e master di corsa in montagna, Limana-Valpiana (Belluno). 1 maggio: campionato regionale per tutte le categorie di corsa in montagna, Volpago del Montello (Treviso). 20 maggio: campionato regionale assoluto e master di vertical, Malcesine (Verona). 10 luglio: campionato regionale assoluto e master di trail corto, Vittorio Veneto (Treviso). NORDIC WALKING. 9 luglio: campionato regionale assoluto e master di nordic walking agonistico, Romano d’Ezzelino (Vicenza).