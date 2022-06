Atletica, Vittorio e Ponzano doppietta ai Provinciali di staffette

TREVISO – Un autentico festival delle staffette, questa mattina, a Vittorio Veneto. Settantasei squadre, tra quartetti e terzetti, sono scese in pista per il campionato provinciale giovanile della specialità.

Una quindicina i club rappresentati; otto i titoli in palio, equamente suddivisi tra le categorie cadetti e ragazzi. Festa doppia per Vittorio Atletica e Atletica Ponzano, vincitrici di due titoli a testa.



Gradino più alto del podio inoltre per Trevisatletica, Gruppo Atletica Vedelago, Atletica San Biagio e Atletica Valdobbiadene. Un significativo spaccato della Marca che corre, anche quando c’è da passarsi un bastoncino.

Applausi pure per l’impegno organizzativo di Vittorio Atletica e VF Group Atletica Santa Lucia che, sotto la guida del Comitato provinciale della Fidal, si sono consorziate per ospitare uno degli ultimi appuntamenti della prima parte della stagione su pista.



I risultati.

Maschili. Cadetti. 4x100: 1. Trevisatletica (Pompei, Favaretto, Falco, Guizzo) 46”6, 2. Atl. Silca Conegliano (Cancian, Fiorotto, Di Marco, Ferroni) 47”0, 3. Atl. Montebelluna (Gottardello, Guizzo, Bordin, Hasa) 47”5.

3x1000: 1. Vittorio Atletica (Pol, De Bortoli, Da Re) 9’07”2, 2. Atl. San Biagio (Mosole, Buranello, Citron) 9’27”0, 3. Atl. Montebelluna (Guarda, Bonetto, Chawki) 9’27”6.

Ragazzi. 4x100: G.A. Vedelago (Perin, Pagliarin, Manera, Volpato) 53”4, 2. Vittorio Atletica (Trizzino, Da Re, Cuvello, Pasin) 56”6, 3. Atl. Montebelluna (De Lucchi, Lu. Pellizzari, Le. Pellizzari, Scandiuzzi) 57”0.

3x800: 1. Atl. San Biagio (Prizzon, Casco, Pillon) 7’37”5, 2. Trevisatletica (Maccatrozzo, Fuson, Lupato) 7’58”4, 3. Nuova Atl. Tre Comuni (Faganello, Curtolo, Battistella) 8’21”2.

Femminili. Cadette. 4x100: 1. Vittorio Atletica (Ruggio, Scroccaro, Freschet, Dei Negri) 54”0, 2. Trevisatletica (Cedolini, Zambon, Cadamuro, Marangon) 54”3, 3. Us Atl. Quinto Mastella (Cozzolino, Callegher, Belli, Dametto) 54”5.

3x1000: 1. Atl. Ponzano (Borsato, Berto, Pivato) 11’00”4, 2. G.A. Vedelago (Minotto, Titotto, Roberti) 11’02”3, 3. Atl-Etica San Vendemiano (Miotto, Lops, Uliana) 11’09”2.

Ragazze. 4x100: 1. Atl. Valdobbiadene (Prosdocimo, Reghini, Zanini, Zanotto) 56”5, 2. Atl. Villorba (Criscuolo, Atalmi, Faè, Zonta) 56”9, 3. Atl. San Biagio (Sinegur, Buranello, Buosi, Tonetti) 57”3.

3x800: 1. Atl. Ponzano (Borsato, Moro, Moret) 9’30”4, 2. Atl. Montebelluna B (Chawki, Martignago, Osellame) 9’53”3, 3. Atl. Montebelluna A (Baggio, Pellizzer, Bovo) 10’09”3.