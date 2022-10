Atletica, Veneto di Bronzo a Caorle ai tricolori Cadetti

CAORLE (VENEZIA) - Veneto di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti di Caorle. Allo stadio Chiggiato, al termine di due intense giornate di gare, la rappresentativa regionale conferma il piazzamento ottenuto nel 2021 a Parma, finendo alla spalle di Lombardia e Lazio nella classifica combinata. I lombardi colgono il secondo successo consecutivo, realizzando 598,5 punti e staccando appunto Lazio (561,5) e Veneto (551).



Per la rappresentativa regionale guidata dal Fiduciario tecnico Enzo Agostini anche la soddisfazione dell’argento di squadra tra le cadette (sempre alle spalle della Lombardia), mentre i cadetti sono sesti, a tre lunghezze del quarto posto e a dieci dal bronzo nella graduatoria vinta dal Lazio. Per il Veneto è il quattordicesimo podio tricolore consecutivo a livello di squadra. Un piccolo, grande record. Nel bilancio regionale anche 14 medaglie individuali: cinque ori, sei argenti e tre bronzi. Trevisatletica fa tripletta, piazzando sul gradino più alto del podio Isabella Calzolari (80 ostacoli), la campionessa uscente Anita Nalesso (peso) e l’altista Alberto Basso. Poi anche i successi di Emma Veronese (Fiamme Oro Padova) nel disco e Serena Sanson (Pol. Dueville) nel martello. Per Caorle un grande weekend di atletica: applausi al comitato organizzatore.



I risultati degli atleti veneti a Caorle. CADETTI. RAPPRESENTATIVA. 80 (-1.0): 11. Giovanni Cantatore (G.A. Bassano) 9”42. 300: 2. Giacomo Roncato (Audace Noale) 35”70 (35”61 in batteria). 1000: 17. Tommaso Marchiori (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 2’44”89. 2000: 23. Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) 6’11”80. 1200 siepi: 8. Alessio Reato (La Fenice 1923 Mestre) 3’29”27. 100 ostacoli (-1.4): 6. Francesco Baggio (G.A. Bassano) 14”56 (14”36/+2.1 in batteria). 300 ostacoli: 17. Alvise De Lazzari (Atl. San Donà – Eraclea) 43”37. Alto: 1. Alberto Basso (Trevisatletica) 1.87. Asta: 4. Mattia Bettin (CorpoLibero Athletics Team) 3.80. Lungo: Ishmael Awah (Vittorio Atletica) senza misura. Triplo: 3. Riccardo Passigato Rigotti (Fondazione M. Bentegodi) 13.18 (+2.5). Peso: 10. Lorenzo Calisto (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 12.37. Disco: 13. Mario Victor Bernardinello (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 28.94. Giavellotto: 5. Cristiano Aggujaro (Cus Padova) 47.63. Martello: 10. Spartaco Cattapan (La Fenice 1923 Mestre) 42.38. Prove multiple: 20. Nicola Gemo (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 2.973 punti. Marcia (5000 m): 13. Federico Marcassa (Atl. Schio) 27’53”46. 4x100: 2. Veneto (Andrea Dal Monte/Csi Atl. Provincia di Vicenza, Roncato, Edwin Fermin Galvan/Lib. Sanp, Cantatore) 43”73.



INDIVIDUALI. 1000: 6. Sebastiano Di Tos (Atl. Jesolo Turismo) 2’37”49, 10. Raffaele Faronato (Coin Venezia) 2’40”87. 2000: 11. Riccardo Serafini (Athletic Club Firex Belluno) 5’55”57. 300 ostacoli: 4. Filippo Bordin (Atl. Montebelluna) 40”37. Alto: 5. Feyisa Campigotto (Trevisatletica) 1.81, 10. Massimo Magagna (Fiamme Oro Padova) 1.72. Asta: 2. Michele Bezze (Assindustria Sport) 3.90, 12. Alessandro Trevisan (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3.30, 14. Elia Dall’Antonia (Atl-Etica San Vendemiano) 3.10, 17. Stefano Giacon (CorpoLibero Athletics Team) 3.10. Giavellotto: 6. Andrea De Savi (Vittorio Atletica) 47.18, 7. Gabriele Canu (Pol. Lib. Lupatotina) 46.24, 9. Nikolas Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) 43.25.



CADETTE. RAPPRESENTATIVA. 80 (+0.2): 2. Giulia Signorini (Asi Atl. Breganze) 10”10 (10”07/+0.8 in batt.). 300: 5. Anna Novello (Asi Atl. Breganze) 42”03. 1000: 3. Arianna Dei Negri (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 3’00”90. 2000: 6. Denise Marinello (Atl. Jesolo Turismo) 6’40”16. 1200 siepi: 11. Amelie Candeago (Athletic Club Firex Belluno) 4’07”79. 80 ostacoli (-2.4): 1. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 11”71 (11”67/-0.3). 300 ostacoli: 2. Sofia Copiello (Pol. Dueville) 44”49. Alto: 5. Lucia Mazzer (Atl. Silca Conegliano) 1.59. Asta: Vittoria Rasia (Pol. Dueville) senza misura. Lungo: 12. Anita Siviero (Virtus Este) 4.85 (-1.6). Triplo: 4. Anita Maria Bedogni (CorpoLibero Athletics Team) 11.32 (+1.3). Peso: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 13.31. Disco: 1. Emma Veronese (Fiamme Oro) 35.19. Giavellotto: 8. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 36.67. Martello: 1. Serena Sanson (Pol. Dueville) 48.57. Prove multiple: 3. Vittoria Masiero (Vis Abano) 4.125. Marcia (3000 m): 2. Laurentia Mereuta (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 15’22”32. 4x100: 5 Veneto (Marisol Giusto/Atl. Mogliano, Novello, Signorini, Calzolari) 49”27.



INDIVIDUALI. 80: Benedetta Dambruoso (Atl. Ovest Vicentino) rit. 2000: 4. Margherita Vedovato (Atl. Albore Martellago) 6’36”90, 5. Beatrice Vedovato (Atl. Albore Martellago) 6’38”69, 12. Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno) 6’49”29, 22. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 7’07”86. 1200 siepi: 4. Sara Pistritto (Fiamme Oro Padova) 3’58”79. 80 ostacoli (-2.4): 5. Eleonora Fornasier (Atl. Villorba) 12”15, 12. Matilde Merlin (Fiamme Oro Padova) 12”89 (-1.7). 300 ostacoli: 17. Anna Morato (Virtus Este) 48”27, 19. Valentina Bortot (Athletic Club Firex Belluno) 49”13. Alto: 4. Nurah Mandy Fadika (Assindustria Sport) 1.59, 8. Anna Bernardi (Atl. Insieme Verona) 1.55. Asta: 4. Martina Ruggio (Vittorio Atletica) 3.10, 7. Elena Moressa (Assindustria Sport) 3.10, 14. Sofia Beda (CorpoLibero Athletics Team) 2.95. Peso: 4. Martina Montorfano (Atl. Insieme Verona) 11.73, 9. Anita Rigodanzo (Atletica Ovest Vicentino) 10.64. Disco: 4. Sofia Dall’O’ (Virtus Este) 31.48, 9. Giulia Toniolo (Vis Abano) 26.88, 14. Beatrice Imboccioli (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 25.75, 16. Valentina Rossetti (Atl. Bovolone) 25.54, 27. Emma Lazzarotto (G.A. Bassano) 21.53. Giavellotto: 9. Emma Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) 34.50, 10. Paloma Castillo (Asd Risorgive) 33.36. Martello: 7. Anna Rambadel (Pol. Lib. Lupatotina) 40.86, 12. Isabella Tarraran (Ass. Atl. Nevi) 36.66. Prove multiple: 10. Alessia Tozzato (Atl. Ponzano) 3443. RISULTATI

Nella foto: la rappresentativa veneta a Caorle (Atleticamente).