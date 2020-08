Atletica Veneta, è tempo di raduni

BORGORICCO (PADOVA) - E’ partita, a Borgoricco, nel padovano, l’edizione 2020 dei raduni regionali estivi, tradizionale momento di confronto e crescita tecnica che quest’anno, alla luce dell’emergenza Covid, avrà carattere giornaliero.



I primi a ritrovarsi sulla pista di via Scardeone, ieri, lunedì 17 agosto, sono stati i cadetti della velocità e il gruppo (sia cadetti che allievi) della marcia.



Oggi, martedì 18 agosto, sempre per la categoria cadetti, toccherà invece agli ostacolisti e ai saltatori. Per l’inizio dei raduni, insieme al Fiduciario tecnico regionale, Enzo Agostini, e ai responsabili di settore della Struttura tecnica regionale, era presente a Borgoricco anche il presidente del Comitato regionale, Christian Zovico, che ha sottolineato l’apporto in termini organizzativi della Libertas Sanp e l’impegno incessante del Settore tecnico regionale in una stagione diversa da tutte le altre.



I raduni regionali estivi si svolgeranno, sempre a Borgoricco, sino a giovedì 27 agosto, con un calendario differenziato per specialità e categoria. Ben 123 i convocati tra cadetti e allievi. Prevista, come sempre, anche la partecipazione dei tecnici personali degli atleti.



CORSA IN MONTAGNA



Inizia il conto alla rovescia per i campionati italiani giovanili di corsa in montagna, che si terranno sabato 22 agosto a Venaus (Torino), nel contesto della grande rassegna che in Val di Susa, nel weekend, assegnerà le maglie tricolori della disciplina anche per il settore assoluto.



Ieri, lunedì 17 agosto, Elio Dal Magro, responsabile tecnico regionale della corsa in montagna, ha riunito a Limana, nel Bellunese, gli atleti candidati a vestire la maglia del Veneto nel campionato italiano cadetti per regioni.



La giornata di raduno, presente anche il consigliere regionale Giulio Pavei, si è sviluppata con una doppia seduta d’allenamento sui saliscendi di Valpiana che nel 2019 hanno visto il Veneto trionfare nella rassegna tricolore under 16.



Al termine, Dal Magro ha ufficializzato i sei atleti - quattro bellunesi, un trevigiano e una vicentina - che costituiranno la rappresentativa regionale cadetti nella gara di Venaus.



I convocati. Cadetti: Federico Morona (Atl. Sernaglia), Nicolas De Lorenzi (Gs Quantin Alpenplus), Christian Da Rold (Bellunoatletica M.G.B.). Cadette: Lucia Arnoldo (Bellunoatletica M.G.B.), Chiara Pedol (Bellunoatletica M.G.B.), Rachele Peloso (Atl. Marostica Vimar).