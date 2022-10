Atletica: ugandese Mutai vince la 36/a Venice Marathon

VENEZIA - L'ugandese Munyo Solmon Mutai ha vinto la 36/a Venice Marathon corsa stamane tra Villa Pisani a Stra e il centro storico di Venezia. La gara femminile è andata alla keniana Lucy Karimi.



L'atleta ugandese lungo le strade di Mestre ha staccato gli altri avversari in una corsa solitaria ed è stato anche protagonista di un fuori programma sbagliando e rientrando nel percorso per una decina di metri nella zona della marittima. Nonostante ciò, Mutai ha stabilito il record della gara, chiudendo in 2h08'10'' e migliorando di tre secondi il tempo stabilito dal keniano Komen nel 2009. Al secondo posto è giunto al traguardo il kenyano Emmanuel Rutto Naibei (2h09'41'') e al terzo posto l'etiope Deleledegn Abebe Tefese (2h09'54''). Podio tutto keniano tra le donne, con Karimi seguita da Rebecca Kangogo Chesir (2h29'14'') e Caroline Jebet Korir (2h29'46''). Alla gara non hanno partecipato atleti ed atlete italiani di rilievo.