Atletica Triveneta Meeting: il giavellotto di Fina vola a 75.52

TREVISO - Michele Fina allunga la gittata dei suoi lanci: oggi a Treviso, in occasione del ventesimo Atletica Triveneta Meeting, il ventenne friulano dell’Esercito ha spedito il giavellotto a 75.52 aggiungendo oltre tre metri al record personale. Alle sue spalle, Kristian Lazzaretto (Atl. Vicentina), di un anno più giovane (classe 2003), ha superato per la prima volta la soglia dei 70 metri, lanciando a 70.22. Il pomeriggio di Marca ha offerto anche un bel duello sulla pedana dell’alto, con due allievi in veste di protagonisti: Alberto Basso (Trevisatletica) ha saltato 1.97, incrementando di 10 centimetri la misura con cui lo scorso ottobre aveva vinto il titolo italiano cadetti a Caorle. Bravo anche Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) salito a 1.95 (+5 cm sul personal best). L’allieva Anita Nalesso (Trevisatletica), due volte oro ai Tricolori cadetti (2021 e 2022), ha lanciato il peso a 13.58, sfiorando la sua miglior misura di sempre (13.61 indoor). Bella volata di Kalidjatou Bance (Csi Atl. Provincia di Vicenza) nei 300 (40”93).

Eleonora Sartoretto (Team Treviso) si è aggiudicata il 5° memorial Magalì Vettorazzo, vincendo l’alto con 1.65. A Davide Bedini (Atl. Ponzano), leader nei 1500, è andato invece lo speciale riconoscimento in ricordo di Aldo Masi, per tanti anni punto di riferimento per l’atletica trevigiana e non solo. La manifestazione si era aperta in mattinata con le gare del campionato di corsa che nei 10.000 metri hanno assegnato anche i titoli veneti individuali a livello assoluto, promesse, juniores e master, oltre che per allievi e allieve (30 e 20 minuti di corsa). Allori individuali assoluti per il trevigiano Giacomo Esposito (Atl. San Biagio, 31’32”80) e la vicentina Marta Fabris (Team KM Sport, 36’29”65). Al maschile titoli anche per Pablo Luis Cappelletto (Ana Atl. Feltre) tra le promesse, Eddy Bettio (Atl. Biotekna) tra gli juniores e Marco Stupiggia (Atl. Vicentina) tra gli allievi. In campo femminile, ori regionali pure per Miriam Sartor (Atl. Ponzano) tra le promesse e Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano) tra le allieve.



I risultati. MASCHILI. 10.000: 1. Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) 31’32”80 (campione veneto assoluto), 2. Stefano Furlani (Atl. Vicentina) 31’34”29, 3. Paolo Zanatta (Trevisatletica) 31’34”99, 6. Pablo Luis Cappelletto (Ana Atl. Feltre) 32’57”90 (campione veneto promesse), 29. Eddy Bettio (Atl. Biotekna) 38’01”80 (campione veneto juniores). Campioni regionali master. SM35: Luca Andriolo (Atl. San Biagio) 34’15”30. SM40: Paolo Zanatta (Trevisatletica) 31’34”99. SM45: Paolo La Placa (HRobert Running Team) 34’26”42. SM50: Michele Bedin (Pol. Brentella) 34’01”38. SM55: Marco Pranovi (Atl. Riviera del Brenta) 36’34”53. SM60: Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 37’03”71. SM65: Silvano Rigoni (A.A.A. Malo) 42’43”84. SM75: Adriano Liviero (Gp Avis Taglio di Po) 48’46”30. 200 (-0.7): 1. Andrea Variola (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 22”25. 1500: 1. Davide Bedini (Atl. Ponzano) 3’59”96. Alto: 1. Alberto Basso (Trevisatletica) 1.97, 2. Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1.95. Triplo: 1. Matteo Zattra (Atl. Vicentina) 14.16 (+1.8). Peso: 1. Antonio Maset (Trevisatletica) 13.77. Giavellotto: 1. Michele Fina (C.S. Esercito) 75.52, 2. Kristian Lazzaretto (Vicentina) 70.22.

ALLIEVI. 30’ di corsa: 1. Marco Stupiggia (Atl. Vicentina) 8791 metri (campione regionale veneto), 2. Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) 8723, 3. Nicodemo Desidera (Atl. Riviera del Brenta) 8406. Peso: 1. Eduard Ionut Susnia (Atl. Vicentina) 14.65. Giavellotto: 1. Marco Badin (Atl. Lib. Sanp) 45.51.

CADETTI. 300: 1. Mattia Ortolani (ATL-Etica San Vendemiano) 38”16. Lungo: 1. Mattia Ortolani (ATL-Etica San Vendemiano) 6.04 (+0.2).

RAGAZZI. 60: 1. Giacomo Polesel (Atl. San Biagio) 8”07. Lungo: 1. Nicolò Vanzella (Atl. Stiore) 4.46.

FEMMINILI. 10.000: 1. Marta Fabris (Team KM Sport) 36’29”65 (campionessa veneta assoluta), 2. Eleonora Lot (Atl. Ponzano) 37’11”07, 3. Miriam Sartor (Atl. Ponzano) 37’23”62 (campionessa veneta promesse). Campionesse regionali master. SF45: Laura Cavara (Pol. Brentella) 39’52”19. SF50: Tiziana Scorzato (Vicenza Marathon) 37’51”51. SF55: Viorica Hazota (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 46’51”10. SF65: Maria Cristina Dal Santo (A.A.A. Malo) 47’14”76. 200 (-1.3): 1. Maddalena Nardi (Atl. Verona Asd Pindemonte) 24”77, 2. Samantha Zago (Trevisatletica) 25”11. 1500: 1. Letizia Fontanive (Athletic Club Firex Belluno) 4’30”86. Alto: 1. Eleonora Favaretto (Team Treviso) 1.65. Giavellotto: 1. Adele Toniutto (Team Treviso) 49.10. Lungo: 1. Alice Lunardon (Atl. Riviera del Brenta) 5.89 (-0.4). Peso: 1. Gloria Gollin (Vicentina) 12.14.

ALLIEVE. 20’ di corsa: 1. Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano) 4986 metri (campionessa veneta), 2. Aurora Del Rizzo (Lib. Casarsa) 4957, 3. Lucia Oss Anderlot (Atl. Trento) 4859. Peso: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 13.58, 2. Sofia Dall’O’ (Virtus Este) 12.91. Giavellotto: 1. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 39.54.

CADETTE. 300: 1. Kalidjatou Bance (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 40”93, 2. Micol Lazzarini (G.A. Vedelago) 42”18. Lungo: 1. Amarachi Mary Dim (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 5.40, 2. Nene Sane (ATL-Etica San Vendemiano) 5.26.

RAGAZZE. 60: 1. Eleonora Berto (ATL. Ponzano) 8”80. Lungo: 1. Giulia Coden (Atl. Ponzano) 4.23. RISULTATI COMPLETI



MARCIA – La domenica di gare ha offerto anche la terza prova del campionato italiano di società di marcia, quella riservata alle competizioni su pista. Si è gareggiato a Prato, a Bari e, per il gruppo Nord, a Vittorio Veneto (Treviso), dove si è messa in luce Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) che ha vinto la sfida femminile, sui 10.000 metri, in 45’19”86. È netta l’affermazione della lombarda, ai piedi del podio europeo l’anno scorso con il quarto posto sulla 35 chilometri, che toglie una ventina di secondi al record personale. Si migliora anche Vittoria Giordani (Us Quercia) con 47’12”06, terza Lidia Barcella (Bracco Atletica, 47’24”28) mentre viene fermata dai giudici Nicole Colombi (Carabinieri) e non completa la gara Vittoria Di Dato (N. Atl. Varese). Tra gli uomini il 21enne trentino Aldo Andrei (Fiamme Oro) prevale in 41’34”57, secondo tempo della carriera, seguito dall’altra promessa Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946) con il record personale (41’54”78). In chiave veneta, vittoria per la padovana Martina Nacchi (Fiamme Oro) tra le juniores (54’37”87 alla seconda esperienza sulla distanza in pista), davanti a Giulia Lucentini (Atl. Vicentina, 54’49”50) e all’atleta di casa Martina Codemo (Vittorio Atletica, 55’07”82). I risultati. Maschili. Assoluti (10.000 m): 1. Aldo Andrei (Fiamme Oro Padova) 41’34”57, 2. Gabriele Gamba (Atl. Riccardi 1946) 41’54”78, 3. Emiliano Brigante (Trieste Atletica) 43’25”10. Juniores (10.000 m): 1. Giuseppe Gaetano Dino (Team-A Lombardia) 46’07”25, 2. Cristian Serra (Gs Self Atl. Montanari Gruzza) 46’37”60, 3. Alessio Ciccarese (Atl. Cento Torri Pavia) 47’22”82. Allievi (10.000 m): 1. Alessio Coppola (Sportiamo) 45’55”01, 2. Matteo Arisi (Cus Parma) 46’12”57, 3. Alessandro Rebosio (P.B.M Bovisio Masciago) 47’45”76. Cadetti (5000 m): 1. Nicolò Vidal (P.B.M Bovisio Masciago) 23’35”71, 2. Leonardo Cafagna (Sportiamo) 26’04”41, 3. Manuel Azzolini (Pol. Castelfranco Emilia) 28’12”63. Femminili. Assolute (10.000 m): 1. Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) 45’19”86, 2. Vittoria Giordani (Us Quercia) 47’12”06, 3. Lidia Barcella (Bracco Atletica) 47’24”28. Juniores (10.000 m): 1. Martina Nacchi (Fiamme Oro Padova) 54’37”87, 2. Giulia Lucentini (Atl. Vicentina) 54’49”50, 3. Martina Codemo (Vittorio Atletica) 55’07”82. Allieve (5000 m): 1. Beatrice Bertolone (Battaglio Cus Torino) 24’43”04, 2. Valentina Pedditzi (Atl. Maracalagonis Il Sogno) 26’34”05, 3. Sara Galante (Gs Trilacum) 26’48”93. Cadette (3000 m): 1. Beatrice Palmonari (Atl. Imola Sacmi Avis) 15’41”24, 2. Vittoria Giannone (Battaglio Cus Torino) 15’50”70, 3. Anna Basilico (Atl. O.S.A. Saronno Lib.) 16’23”26. Michele Fina (credito Atleticamente/Fidal Veneto)