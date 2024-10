Atletica / Treviso conquista il Trofeo promozionale Veneto

SERNAGLIA - Treviso regina nel Trofeo Promozionale Veneto. La rappresentativa di Marca ha vinto anche la terza prova della classica rassegna a livello under 16 di corsa e marcia su strada, andata in scena domenica 27 ottobre a Sernaglia della Battaglia. Nella classifica combinata di giornata la selezione provinciale guidata dal fiduciario tecnico Sandro Delton ha totalizzato 671 punti, primeggiando sia nella corsa che nella marcia. Alle spalle di Treviso, piazze d’onore nella graduatoria combinata di giornata per Padova (571 punti) e Venezia (509). Poi, nell’ordine, Vicenza (423), Belluno (399) e Verona (174).

Per Treviso è il terzo successo in altrettante prove del Trofeo Promozionale Veneto dopo le vittorie ottenute il 24 marzo a Cavriè di San Biagio di Callalta e il 15 giugno ad Abano Terme. Nelle gare di corsa, tripletta della rappresentativa provinciale di Vicenza, salita sul gradino più alto del podio con Massimo Toniolo (ragazzi), Gaia Dal Zotto (ragazze) e Lavinia Bigolin (cadette). Treviso si è invece imposta tra i cadetti, con Tommaso Da Riva che ha preceduto il bellunese Davide Ghedina, bronzo tricolore nei 2000 metri in pista a Caorle. Nella marcia, applausi per la padovana Anita Marchi, confermatasi campionessa italiana cadette all’inizio del mese a Caorle. Poi i successi del vicentino Cristian Cecchetto tra i cadetti, della bellunese Melissa Zonta tra le ragazze e del trevigiano Enrico Frasson tra i ragazzi. Organizzata dall’Atletica Sernaglia con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la tappa finale del Trofeo Promozionale Veneto di corsa e marcia si è svolta su un veloce circuito di 550 metri con partenza e arrivo in Piazza Martiri della Libertà. Circa duecento i partecipanti, considerando anche gli esordienti della provincia di Treviso che hanno animato una prova di corsa a carattere dimostrativo.

RISULTATI. CORSA. Maschili. Cadetti (2,5 km): 1. Tommaso Da Riva (Treviso/Atl. Valdobbiadene) 7’54”8, 2. Davide Ghedina (Belluno/Athletic Club Firex Belluno) 7’56”9, 3. Giacomo Dal Maso (Vicenza/Polisportiva Dueville) 7’58”4. Ragazzi (1,5 km): 1. Massimo Toniolo (Vicenza/Pol. Dueville) 4’51”, 2. Alessandro Faganello (Treviso/Vittorio Atletica) 4’54”4, 3. Pietro Da Rin (Padova/C.A.S.A. Atletica) 4’58”3. Femminili. Cadette (2 km): 1. Lavinia Bigolin (Vicenza/Csi Atl. Provincia di Vicenza) 6’50”9, 2. Giorgia Milani (Treviso/G.A. Vedelago) 6’52”9, 3. Giorgia Meneghetti (Treviso/Silca Ultralite Vittorio Veneto) 6’53”. Ragazze (1 km): 1. Gaia Dal Zotto (Vicenza/Novatletica Città di Schio) 3’27”2, 2. Nina Cima (Belluno/Gs La Piave 2000) 3’27”5, 3. Jenny De Bortoli (Treviso/Atl. Ponzano) 3’29”1. Classifica per rappresentative (solo corsa): 1. Treviso 302 punti, 2. Padova 288, 3. Venezia 281, 4. Vicenza 279, 5. Belluno 267, 6. Verona 86.

MARCIA. Maschili. Cadetti (3 km): 1. Cristian Cecchetto (Vicenza/CSI Atl. Provincia di Vicenza) 14’20”, 2. Lorenzo Benincasa (Venezia/Pol. Gazzera Olimpia) 14’21”5, 3. Davide Da Re (Treviso/Vittorio Atletica) 14’21”9. Ragazzi (2 km): 1. Enrico Frasson (Treviso/Atl. Stiore Treviso) 11’02”5, 2. Nicolò Ruggiu (Padova/Gs Fiamme Oro Padova) 11’20”5, 3. Riccardo Zigante (Padova/ Atl. Vis Abano) 11’31”4. Femminili. Cadette (3 km): 1. Anita Marchi (Padova/Atl. Vis Abano) 14’50”, 2. Maria Beatrice Nieto (Treviso/Atl. Montebelluna) 15’47”6, 3. Asia Borsato (Treviso/Atl. Ponzano) 16’40”4. Ragazze (2 km): 1. Melissa Zonta (Belluno/Gs La Piave 2000) 10’45”3, 2. Giulia Pretotto (Treviso/Nuova Atl. Roncade) 10’49”, 3. Margherita Donà (Padova/Atl. Vis Abano) 10’57”3. Classifica per rappresentative (solo marcia): 1. Treviso 369, 2. Padova 283, 3. Venezia 228, 4. Vicenza 144, 5. Belluno 132, 6. Verona 88. Classifica per rappresentative (corsa+marcia): 1. Treviso 671, 2. Padova 571, 3. Venezia 509, 4. Vicenza 423, 5. Belluno 399, 6. Verona 174.