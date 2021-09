Atletica, Tecuceanu a mille: 1'45''19 negli 800 al Palio della Quercia di Rovereto

VITTORIO VENETO - Non si ferma più Catalin Tecuceanu: ieri, martedì 31 agosto 2021, a Rovereto (TN), ha dominato gli 800 con il crono di 1'45''19. Un grandioso tempo che vale non solo il nuovo primato personale e la leadership nazionale stagionale tra tesserati per società italiane, ma soprattutto il minimo per gli Europei e i Mondiali del 2022.

Il mezzofondista di Silca Ultralite Vittorio Veneto ieri nel doppio giro di pista nel meeting internazionale Palio della Quercia, dopo un avvio di gara in mezzo al gruppo, ha preso la testa della gara tra i 500 e i 600 metri e ha iniziato un'accelerazione micidiale che ha fiaccato gli avversari che non sono riusciti e rientrare. Per Tecuceanu, braccia alzate e sorriso in volto sul traguardo trentino. Il quasi ventiduenne si è lasciato alle spalle una folta schiera di atleti stranieri (tutti con accrediti inferiori al suo che era di 1’45’’74, molti dei quali con personal best sotto 1’45’’, con diversi sotto a 1’44’’).

Dietro di lui, nel rinomato podio di Rovereto, i britannici Elliot Giles (secondo nel ranking stagionale di World Athletics, già bronzo agli Europei del 2016) e Jake Wightman. Una prestazione di rilievo assoluto per l'allievo di Lionello Bettin che sogna ora di indossare la maglia azzurra: il quasi ventiduenne di origine romena vive a Trebaseleghe, nel padovano, dal 2008, quando con la mamma e i fratelli ha raggiunto il papà già in Italia da diversi anni. Nel 2018 ha richiesto la cittadinanza italiana e attende con ansia di poter gareggiare come italiano. In precedenza, nel 2017, ha indossato la maglia della nazionale romena in gare internazionali e poi, nella prima metà del 2018, ha conquistato il titolo romeno junior degli 800 e dei 1500. Il tempo di ieri vale anche come record nazionale di Romania (battuto l’ 1’45’’41 siglato 36 anni fa da Petre Dragonescu). "Sono molto contento per la prestazione di ieri, sono venuto qui in grande forma - dice Tecuceanu - spero che la cittadinanza arrivi il prima possibile, vorrei finalmente gareggiare con l'Italia il prossimo anno". Soddisfattissimo il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti.

"Che gran bella gara quella di ieri - commenta il presidente Zanetti - finalmente Catalin è riuscito a raccogliere il frutto di tanti allenamenti, anche in termini cronometrici. Il tempo di 1'45''19 è un grande crono che posiziona definitivamente Catalin tra gli atleti di riferimento a livello italiano. È un mezzofondista che sta crescendo, gara dopo gara, e che sta maturando in termini sia di gestione fisica e sia di gestione tattica. Mi auguro che anche l'iter per la cittadinanza subisca una bella accelerazione, come quella di Catalin a Rovereto, e che si possa concludere "vittoriosa" sul traguardo. Credo che Tecuceanu possa dare ancora molte soddisfazioni a Silca Ultralite Vittorio Veneto, ma regalarne anche alla nazionale italiana".