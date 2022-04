Atletica, a San Biagio doppietta di Nene Sane

TREVISO – Entra nel vivo la stagione provinciale su pista. Circa 600 atleti, in rappresentanza di una ventina di società hanno partecipato alla manifestazione che sabato 23 aprile a San Biagio di Callalta ha tenuto a battesimo il Trofeo Giovanile Veneto, oltre a rappresentare una tappa del campionato provinciale ragazzi e del campionato regionale cadetti di società.



In quest’ultima categoria, applausi per Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) nei 2000 metri (6’09”5) e Martina Ruggio (Vittorio Atletica) nell’asta (2.70). In pedana nel disco, invece, la campionessa italiana 2021 di getto del peso Anita Nalesso (Trevisatletica, nella foto), arrivata a 24.50. Tra i ragazzi, bene Gabriele Faganello (Nuova Atl. Tre Comuni) nei 60 ostacoli (9”5). Al femminile, invece, bella doppietta di Nene Sane (ATL-Etica San Vendemiano) che ha vinto l’alto con 1.43 e il peso con 9.16. Anita Marogna (Vittorio Atletica) si è imposta nei 2000 metri di marcia in 11’45”, davanti ad Asia Borsato (Atl. Ponzano, 12’14”5).



I risultati.

CADETTI. 80: 1. Angelo Zedde (Atl. San Biagio) 9”6. 2000: 1. Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) 6’09”5. 1200: 1. Riccardo Varacalli (Atl. San Biagio) 3’55”3. Asta: 1. Thawin Moro (Atl. Montebelluna) 2.60. Disco: 1. Matteo Montagner (Atl-Etica San Vendemiano) 25.70.

RAGAZZI. 1000: 1. Nicolò Pillon (Atl. San Biagio) 3’06”9. 60 ostacoli: 1. Gabriele Faganello (Nuova Atl. Tre Comuni) 9”5. Lungo: 1. Abramo Bedin (Atl. Pederobba) 4.64. Vortex: 1. Tommaso Da Riva (Atl. Valdobbiadene) 53.67.

CADETTE. 80: 1. Federica Poser (Vittorio Atletica) 10”5. 2000: 1. Arianna Serafin (Atl. San Biagio) 7’28”2. 1200 siepi: 1. Sofia Zambon (Atl. Villorba) 4’27”3. Asta: 1. Martina Ruggio (Vittorio Atletica) 2.70. Disco: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 24.50.

RAGAZZE. 60: 1. Marlene Zanotto (Atl. Valdobbiadene) 8”4. Alto: 1. Nene Sane (ATL-Etica San Vendemiano) 1.43. Peso: 1. Nene Sane (ATL-Etica San Vendemiano) 9.16. Marcia (2000 m): 1. Anita Marogna (Vittorio Atletica) 11’45”0, 2. Asia Borsato (Atl. Ponzano) 12’14”5.