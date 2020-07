Atletica / Sabato in pista a Vittorio Veneto per 200 giovani atleti

VITTORIO VENETO - La stagione trevigiana dell’atletica torna a fare tappa dov’è iniziata poco meno di un mese fa, alla ripresa dell’attività agonistica dopo la fine dell’emergenza Covid-19.



Domani, sabato 1 agosto, l’impianto di Vittorio Veneto ospiterà il 4° Test di allenamento certificato (TAC) a carattere provinciale: oltre duecento gli atleti attesi in pista, in rappresentanza di una ventina di società, in gran parte trevigiane. Due le categorie interessate: i cadetti (14 e 15 anni) e gli allievi (16 e 17 anni).



Il programma tecnico del pomeriggio sarà inoltre completato da una gara di marcia, sulla distanza di 5 chilometri, a carattere regionale, dedicata agli atleti del settore assoluto. Organizza la società Vittorio Atletica, in collaborazione con il Comitato provinciale della Fidal. Inizio alle 15.30