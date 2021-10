Atletica, Provinciali Ragazzi: poker di Villorba

VILLORBA – Oltre duecento atleti in pista oggi a Catena di Villorba per il campionato provinciale individuale ragazzi.



In campo femminile si sono segnalate Sofia Zambon (Atl. Villorba) nei 60 ostacoli (9”7, davanti all’opitergina Elena Ignat, 9”9), Angela Guerra (Nuova Atl. Tre Comuni) nei 1000 (3’25”1), Anita Marogna (Vittorio Atletica) nei 2000 metri di marcia (11’57”) ed Emma Zonta (Atletica Villorba) e Isabella Cortesia (Atl. Valdobbiadene) nell’alto (1.46 per entrambe, con successo per la prima). Al maschile, menzione d’obbligo per Jacopo Cinquegrani (Trevisatletica) che ha vinto i 60 ostacoli in 9” netti, davanti ad un pur bravo Giacomo Guizzo (Atl. Montelluna, 9”1), e per Enrico Pagot (Vittorio Atletica), arrivato a 1.58 nell’alto.



Nei 60 titolo diviso a metà tra i compagni di squadra Giacomo Polon e Tommaso Marchiori: gareggiano entrambi per l’Atletica Ponzano e hanno corso in 8”1 in serie diverse. Sedici le gare in programma: poker di titoli per i padroni di casa dell’Atletica Villorba, tripletta invece per Atletica Ponzano e Vittorio Atletica.



RISULTATI. Ragazzi. 60: 1. Giacomo Polon (Atl. Ponzano) e Tommaso Marchiori (Atl. Ponzano) 8”1, 3. Alessandro Scalco (Trevisatletica) 8”1. 1000: 1. Lancina Rigo (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 3’05”1, 2. Michele Marchetti (Trevisatletica) 3’10”5, 3. Emanuele Berna (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 3’12”4. 60 ostacoli: 1. Jacopo Cinquegrani (Trevisatletica) 9”0, 2. Giacomo Guizzo (Atl. Montebelluna) 9”1, 3. Alessandro Giacomini (Nuova Atl. Tre Comuni) 9”4. Alto: 1. Enrico Pagot (Vittorio Atletica) 1.58, 2. Davide Illis (Atl. Valdobbiadene) 1.54, 3. Giovanni Pedron (Atl. Villorba) 1.50. Lungo: 1. Paul Cornaglia (Atl. Villorba) 4.75, 2. Davide Altinier (Atl-Etica San Vendemiano) 4.52, 3. Leroy Ogbekene (Trevisatletica) 4.21. Peso: 1. Riccardo Fornasiero (Atl. Villorba) 11.10, 2. Francesco Stolfo (Atl. Ponzano) 10.43, 3. Alberto Casco (Atl. San Biagio) 9.03. Vortex: 1. Gabriele Barbari (VFGroup Atl. Santa Lucia) 53.40, 2. Davide Vanzella (Atl. Silca Conegliano) 51.88, 3. Mattia Ortolani (Atl-Etica San Vendemiano) 48.40. Marcia (2000 m): 1. Paolo Sozza (Atl. Ponzano) 11’52”2, 2. Davide Re (Vittorio Atletica) 11’58”5, 3. Andrea Pavan (Trevisatletica) 13’03”1. Ragazze. 60: 1. Micol Lazzarini (G.A. Vedelago) 8”8, 2. Cristina Tonetti (Atl. S. Biagio) e Ginevra Lambiassi (Vittorio Atletica) 8”9. 1000: 1. Angela Guerra (Nuova Atl. Tre Comuni) 3’25”1, 2. Anna Giambalvo (Vittorio Atletica) 3’28”0, 3. Gaia Barro (Atl-Etica San Vendemiano) 3’28”2. 60 ostacoli: 1. Sofia Zambon (Atl. Villorba) 9”7, 2. Elena Ignat (Nuova Atl. Tre Comuni) 9”9, 3. Alessia Oro (Trevisatletica) 10”3. Alto: 1. Emma Zonta (Atl. Villorba) 1.46, 2. Isabella Cortesia (Atl. Valdobbiadene) 1.46, 3. Chiara Agostinetto (Atl. Valdobbiadene) 1.25. Lungo: 1. Silvia Gatto (Atl. Valdobbiadene) 4.23, 2. Maria Giovanna Freschet (Vittorio Atletica) 4.12, 3. Nene Sane (Atl-Etica San Vendemiano) 4.08. Peso: 1. Sofia Cancian (Vittorio Atletica) 8.47, 2. Elisa Dametto (Us Quinto Mastella) 8.24, 3. Maria Rebecca Jarnikov (Atl. Montebelluna) 8.23. Vortex: 1. Alice De Paoli (Atl. Montebelluna) 36.50, 2. Carlotta Massolin (Atl. Ponzano) 35.18, 3. Isabella Rigato (Atl. Ponzano) 28.15. Marcia (2000 m): 1. Anita Marogna (Vittorio Atletica) 11’57”0, 2. Maria Beatrice Nieto (Atl. Montebelluna) 11’58”5, 3. Arianna Serra (Atl. Ponzano) 12’09”5.