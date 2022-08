Atletica, Nalesso e Calzolari da applausi ai Provinciali Cadetti

La premiazione del getto del peso, vinto da Anita Nalesso

SAN VENDEMIANO-SAN BIAGIO DI CALLALTA– L’atletica trevigiana riparte, dopo la pausa di mezza estate, dai campionati provinciali cadetti. Sabato 27 agosto, a San Vendemiano, e domenica 28 agosto, a San Biagio di Callalta, sono stati assegnati i 32 titoli individuali per la categoria under 16 già proiettata ai campionati italiani di Caorle (1-2 ottobre).In un’ottica tricolore, da segnalare le prove d’autorità di Anita Nalesso e Isabella Calzolari, talentuoso duo di Trevisatletica. La prima ha lanciato il peso a 12.76, confermandosi leader stagionale in Italia: il bis del titolo vinto l’anno scorso a Parma pare più di un’ipotesi.



La seconda, stella emergente della scuola degli ostacoli guidata da Mary Massarin e Rolando Zuccon, si è imposta nelle barriere alte in 12”4. Anche Isabella, con ogni probabilità, arriverà a Caorle da capofila nazionale dell’anno. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto) si è migliorata di quasi 13” nei 2000, scendendo per la prima volta sotto la barriera dei 7 minuti (6’50”6). Sabato, a San Vendemiano, conferma per Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) che ha lanciato il giavellotto a 35.57, arrivando a 40 centimetri dal record personale. Bell’esercizio di velocità per Filippo Bordin (Atletica Montebelluna) e Micol Lazzarini (G.A. Vedelago) negli 80 (rispettivamente 9”3 e 10”3). Doppiette, nel complesso delle due giornate, per Tommaso Cesca (Vittorio Atletica, peso e martello), Eleonora Fornasier (Atl. Villorba, lungo e triplo), Riccardo Cenedese (Silca Ultralite Vittorio Veneto, 1000 e 2000) e la già citata Nalesso (peso e disco).



I risultati.

SAN VENDEMIANO. Cadetti. 80: 1. Filippo Bordin (Atl. Montebelluna) 9”3. 1000: 1. Riccardo Cenedese (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 2’48”5. 300 ostacoli: 1. Giacomo Guizzo (Atl. Montebelluna) 43”9. Alto: 1. Filippo Zambon (Trevisatletica) e Davide Illis (Atl. Valdobbiadene Gsa) 1.70. Asta: 1. Elia Dall’Antonia (Atl-Etica San Vendemiano) 3.30. Triplo: 1. Matteo Guizzo (Trevisatletica) 12.00. Peso: 1. Tommaso Cesca (Vittorio Atletica) 11.24. Giavellotto: 1. Andrea De Savi (Vittorio Atletica) 45.44, 2. Joey Gottardello (Atl. Montebelluna) 43.77. Marcia (5000 m): 1. Paolo Sozza (Atl. Ponzano) 29’32”1. Cadette. 80: 1. Micol Lazzarini (G.A. Vedelago) 10”3. 1000: 1. Chiara Padoin (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 3’18”9. 300 ostacoli: 1. Sofia Zambon (Atl. Villorba) 49”5. Asta: 1. Noemi Colaci (Atl. Montebelluna) 1.90. Lungo: 1. Eleonora Fornasier (Atl. Villorba) 4.89. Giavellotto: 1. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 35.57. Marcia (3000 m): 1. Clelia Garcia Greco (Atl-Etica San Vendemiano) 22’25”8.



SAN BIAGIO DI CALLALTA. Cadetti. 300: 1. Alessandro Ferroni (Atl. Silca Conegliano) 38”2. 2000: 1. Riccardo Cenedese (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 6’09”2. 1200 siepi: 1. Riccardo Varacalli (Atl. San Biagio) 4’00”2.100 ostacoli: 1. Jacopo Cinquegrani (Trevisatletica) 14”8. Lungo: 1. Leonardo Foley (Atl. Valdobbiadene Gsa) 5.82. Martello: 1. Tommaso Cesca (Vittorio Atletica) 36.05. Disco: 1. Matteo Montagner (Atl-Etica San Vendemiano) 26.76. Cadette. 300: 1. Marisol Giusto (Atl. Mogliano) 42”5. 2000: 1. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 6’50”6. 1200 siepi: 1. Diana Minotto (G.A. Vedelago) 4’55”9. 80 ostacoli: 1. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 12”4. Alto: 1. Greta Sari (Atl. San Biagio) 1.10. Triplo: 1. Eleonora Fornasier (Atl. Villorba) 10.38. Peso: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 12.76. Disco: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 25.52. Martello: 1. Valeria Franco (Vittorio Atletica) 31.74.