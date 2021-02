Atletica: Faniel centra il nuovo record italiano di mezza maratona

ROMA - Migliorato il record italiano della mezza maratona. Lo ha fatto Eyob Faniel nella prima edizione della Tuscany Camp Half Marathon.



Con il tempo di 1h00:07 il vicentino delle Fiamme Oro supera dopo diciannove anni il precedente primato di Rachid Berradi (1h00:20 alla Stramilano nel 2002) e diventa il re della distanza dopo essersi appropriato anche del record italiano di maratona nella passata stagione (2h07:19 a Siviglia).



Faniel, 28 anni, era appena rientrato da un raduno di oltre un mese in altura a Kapsabet, in Kenya, e nella prima uscita agonistica dell'anno si è mostrato subito in forma, fornendo una prestazione incoraggiante in vista della maratona delle Olimpiadi di Tokyo.



Nella 21,097 km che si corre nel comune di Sovicille (Siena) l'azzurro ha concluso la prova al terzo posto alle spalle del vincitore keniano Felix Kipkoech (59:35) e del connazionale Alex Kibet (1h00:07), entrambi compagni di allenamento di Faniel sugli altopiani nelle ultime settimane. Per Faniel un miglioramento di 37 secondi rispetto al precedente primato personale che aveva realizzato a Siviglia nel gennaio del 2020 (1h00:44). In chiave azzurra, da segnalare anche il ritiro di Yeman Crippa dopo il decimo km per un fastidio al fianco destro: era il debutto in mezza maratona per il mezzofondista delle Fiamme Oro.