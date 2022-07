Ater Treviso, all'asta 15 appartamenti a partire da 29mila euro

Uno degli appartamenti Ater all'asta a Roncade

TREVISO - L’Ater Treviso mette all’asta 15 nuovi immobili di edilizia residenziale pubblica per famiglie, single e giovani coppie distribuiti in 8 comuni della Marca. Si tratta di appartamenti di varie metrature che vanno dai 47 metri quadrati per i mini, fino ai 94 metri quadrati, realizzati tra gli anni ’60 e ’70 e la maggior parte nella fine degli anni ’80.



I quindici alloggi si trovano a Breda di Piave (1), Caerano San Marco (2), Carbonera (2), Castelfranco Veneto (2), Mogliano Veneto (5), Roncade (1), Spresiano (1) e Vittorio Veneto (1) con prezzi a base d’asta che partono dai 29mila euro e arrivano fino a 60mila euro. L’asta è aperta a tutti coloro che non hanno cause, condanne e pendenze penali. Le offerte vanno presentate entro il 30 settembre 2022 e le aste saranno poi battute tra il 4 e il 6 ottobre 2022. Per chi è interessato è possibile già da ora prenotare le visite agli alloggi che inizieranno a partire dalla settimana, chiamando lo 0422296411.



“Ater Treviso lancia dunque una nuova asta per 15 alloggi nel territorio trevigiano, operazione che ci ha permesso di chiudere il bilancio in attivo da re-investire nell’ammodernamento e la ristrutturazione di molti stabili e, in futuro, di realizzarne di nuovi – spiegano il presidente di Ater Treviso, Mauro Dal Zilio, e la vicepresidente di Ater Treviso, Marina Bonotto – si tratta di immobili anche recenti con basi d’asta accessibili, che ci auguriamo possano aiutare anche chi vuole acquistare la prima casa, un supporto dunque alle giovani coppie o a chi vuole fare l’investimento per la propria famiglia”.



Il bando è disponibile nell’homepage del sito di Ater Treviso www.atertv.it.