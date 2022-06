ASTRI, COLLINE E ANTICHI CASTELLI.

Venerdì 1 luglio

Metti una passeggiata sulle colline, metti i ruderi di un antico castello dove forse Verde della Scala visse con Rizzardo da Camino, metti la conclusione della serata in un osservatorio astronomico a guardare gli astri. Perfetti ingredienti per un tardo pomeriggio/sera di inizio luglio.

RITROVO: ore 18.45 nel parcheggio dietro la Pieve di Sant’Andrea di Bigonzo in via S. Andrea a Vittorio Veneto, da dove ci sarà un breve spostamento in auto verso l’osservatorio astronomico di Piadera



LUNGHEZZA: circa 7 km

DISLIVELLO: circa 250 metri

DURATA: circa 3 ore di camminata più la serata all’osservatorio

DIFFICOLTA’: Facile. Il percorso si snoda lungo sentieri ben tracciati, strade sterrate e alcuni tratti su stradine secondarie. Turistica/escursionistica secondo tabella di difficoltà CAI

COSTI: 15 euro adulti, 8 euro bambini e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni. La quota comprende l’accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, l’assicurazione RCT e un contributo di 3 euro per la serata in osservatorio

RICHIESTA la prenotazione entro martedì 28 giugno ai seguenti recapiti:

CELLULARE: 340 0970996 Email: de.natura2016@gmail.com