AstraZeneca e trombosi, in Gb under 30 possono scegliere un altro vaccino

GRAN BRETAGNA - Un altro vaccino, al posto di AstraZeneca, per gli under 30. In Gran Bretagna, secondo le ultime news, alle persone sotto i 30 anni verrà offerta un'alternativa ad AstraZeneca se sarà disponibile un altro vaccino contro il covid. E' quanto raccomanda il comitato di consulenza del governo di Londra sui vaccini (Jcvi). La raccomandazione arriva dopo che l'ente regolatorio britannico (Mhra) ha riscontrato 79 casi di trombosi, 19 dei quali mortali su persone vaccinate con AstraZeneca.

In Gran Bretagna sono già stati somministrati 20 milioni di dosi di questo vaccino anti covid. Il professor Wei Shen, presidente del Jcvi, ha detto che la raccomandazione per chi ha meno di 30 anni è una questione di "massima precauzione" e non di "grave preoccupazione di sicurezza", che comprende solo "una preferenza" per un altro vaccino, riferisce il Guardian.

In precedenza, i media britannici avevano diffuso notizie relative all'ipotesi di uno stop al vaccino AstraZeneca per le persone sotto i 50 anni. I timori che possa causare eventi trombotici vengono presi "molto sul serio'', ha ribadito il professor Adam Finn, membro del Jcvi, spiegando che la rara combinazione di coaguli di sangue e basso numero di piastrine è "anomala e fuori dalla norma", ma è fondamentale continuare la vaccinazione al fine di evitare l'aumento dei tassi di infezione.

A questo scopo, ha fatto intendere che il vaccino di Moderna potrebbe essere riservato agli under 50 mentre l’agenzia britannica del farmaco (Mhra) indaga sul rischio di coagulazione del sangue con AstraZeneca. Intanto l'Università di Oxford ha annunciato di aver sospeso la sperimentazione del farmaco a vettore virale su bambini e adolescenti in attesa di un’analisi sui possibili legami tra il vaccino ed episodi di trombosi tra gli adulti.