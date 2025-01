Asteroide osservato speciale: potrebbe colpire la Terra

Un asteroide potrebbe colpire la Terra. L'Agenzia spaziale europea (Esa) sta "monitorando da vicino" l'asteroide 2024 YR4, scoperto di recente, che ha una probabilità molto bassa di impattare la Terra nel 2032. Lo rende noto l'Agenzia spiegando che l'asteroide "ha una probabilità di quasi il 99% di passare in sicurezza davanti alla Terra il 22 dicembre 2032, ma un possibile impatto non può ancora essere del tutto escluso".



Al 29 gennaio 2025, l'Esa stima che la probabilità che l'asteroide 2024 YR4 possa colpire la Terra il 22 dicembre 2032 è dell'1,2%. Questo risultato è coerente con le stime indipendenti fatte dal Center for Near-Earth Object Studies (Cneos) della Nasa e da NEODyS.



L'asteroide 2024 YR4



L'asteroide 2024 YR4 è stato scoperto il 27 dicembre 2024 con il telescopio Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) a Río Hurtado, in Cile. Si stima che sia largo tra i 40 e i 100 metri: "Un asteroide di queste dimensioni colpisce la Terra in media ogni poche migliaia di anni e potrebbe causare gravi danni a una regione locale".



L'asteroide 2024 YR4 è ora classificato al livello 3 sulla scala di Torino e quindi merita attenzione da parte degli astronomi. La scala conta 10 livelli, il livello 10 che significa "collisioni certe". L'Esa sottolinea che "è importante ricordare che la probabilità di impatto di un asteroide spesso aumenta all'inizio prima di scendere rapidamente a zero dopo ulteriori osservazioni"