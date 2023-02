Nudo in città, ma con gli scarponi, è stato assolto

SPAGNA – Il bello dell’umanità è sicuramente la moltitudine di pensieri e opinioni diverse delle persone. Ogni individuo è un piccolo universo di fantasie e convinzioni. A riprova di ciò la storia di Alejandro Colomar, 29 anni, di professione informatico che vive a Valencia in Spagna. L’uomo, un nudista convinto, rendendosi contro di un vuoto normativo in materia proprio di primitivismo, fin dal 2020 ha deciso di andarsene in giro nudo per la sua città, indossando solo i suoi scarponcini ai piedi.



Una cosa non solo poco consueta ma di certo destabilizzante in una società dove comunemente la nudità è relegata a contesti intimi o particolari, non certo alla vita sociale. Così dopo una serie di multe, che si è rifiutato di pagare, è finito davanti al giudice. Pochi giorni fa la sorprendente sentenza, secondo la quale può continuare a girare in città come mamma lo ha fatto. Già perché il magistrato ha confermato che nelle giurisprudenza spagnola c’è un amnesia legislativa che non contempla il divieto di girare nudi per strada.



Se per entrare in tribunale si è dovuto vestire, su imposizione dei poliziotti, uscendo dall’aula ha potuto nuovamente denudarsi. Il giudice ha inoltre cancellato tutte le multe, del valore complessivo di circa 3mila euro che ora non dovrà più pagare. Va detto che Alejandro è una persona pacata e simpatica e quando la televisione nazionale lo ha intervistato si è presentato vestito: da qui la domanda del giornalista del perché non fosse in tenuta adamitica. “Semplicemente perché oggi fa freddo”: è stata la serafica risposta del 29enne spagnolo che in tutta la Spagna ha suscitato molte simpatie, per la sua originale battaglia.

Foto: Alejandro Colomar davanti al tribunale nel giorno del processo